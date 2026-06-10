Economia

Assiterminal acquisisce il Gruppo Spinelli come nuovo associato

di Redazione

38 sec
Assiterminal acquisisce il Gruppo Spinelli come nuovo associato
2305 - Banca Occhi Lions

GENOVA - Soddisfazione reciproca per Assiterminal e il Gruppo Spinelli che riprendono un importante sodalizio associativo, in un contesto portuale dominato dai mutamenti indotti da fattori transnazionali geopolitici, economici e tecnologici, che sempre più frequentemente condizionano la fluidità dei traffici commerciali e le regole che li governano.

Per Assiterminal, l’Associazione Italiana Port & Terminal Operator, l’ingresso di Spinelli conferma il ruolo strategico di corpo intermedio che svolge da oltre 25 anni nel settore della logistica portuale, favorendo visione comune, senso di responsabilità e risposte comuni condivise.

Per il Gruppo Spinelli, che vanta decenni di attività costantemente in crescita, l’ingresso in Assiterminal assume un significato di confronto, dialogo e sinergia, necessari al bene e alla crescita competitiva dei sistemi nei quali il Gruppo opera in Italia.



 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

assiterminal spinelli

Condividi:

2341 - WeBuild - Classic