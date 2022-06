Assagenti, Paolo Pessina riconfermato presidente: "Avanti con le grandi opere"

di Redazione

"Terzo Valico, Nodo ferroviario di Genova, Gronda autostradale e diga decisive per il futuro di Genova"

Paolo Pessina, Consigliere Delegato di Hapag-Lloyd Italy Srl e Business Administration QSC Hapag Lloyd, è stato rieletto presidente di Assagenti per il biennio 2022-2024.

"Ringrazio il Consiglio di Assagenti - ha dichiarato Pessina - che mi ha voluto confermare Presidente dell'associazione che conta ad oggi, 108 aziende e più di 2000 addetti diretti; numeri significativi per l'economia della nostra città e per il suo indotto. E' per me un grande onore e riaffermo l'impegno a battermi per una rappresentanza sempre più efficace di tutta l'economia marittima genovese sia presso le Istituzioni sia presso l'opinione pubblica e le altre realtà associative, in Italia" .

Pessina inizia il nuovo mandato lanciando un messaggio forte alle istituzioni: "Concentriamo i nostri sforzi sulle opere che possono concretamente essere realizzate e che hanno un valore strategico per il porto, per la città, ma anche per l'intera economia italiana. Si tratta del Terzo Valico, del Nodo ferroviario di Genova, della Gronda autostradale, della digitalizzazione delle operazioni logistiche e portuali e, ovviamente della nuova diga del porto".