Asl 2, Monica Cirone è il nuovo direttore socio sanitario

di Matteo Angeli

E' la prima infermiera a ricoprire questo ruolo in Liguria. "Assicurerò il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo dei servizi"

Monica Cirone, attualmente direttore delle Professioni Sanitarie, sarà il nuovo Direttore Socio Sanitario di Asl 2.

"Ringrazio il Direttore Generale di Asl 2 Dott. Marco Damonte Prioli e Regione Liguria per la fiducia - le sue prime parole - Assicurerò il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e lo sviluppo dei servizi territoriali"

Nata nel 1972, la dottoressa Cirone ha conseguito la laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche nel 2009 ed il Master di secondo livello in Management delle Aziende Sanitarie presso l’Università di Pisa nel 2012. Dal 2014 è dirigente delle Professioni Sanitarie in Asl 2 e dal 2020 dirige le due Strutture Complesse Coordinamento Professioni Sanitarie Ospedaliera e Territoriale.

"Congratulazioni a Monica Cirone, nuovo Direttore socio sanitario della Asl2. Si tratta di un riconoscimento alla competenza dimostrata – il commento del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – come dirigente delle Professioni Sanitarie della Asl2 e nel suo ruolo alla direzione delle Strutture Complesse Coordinamento Professioni Sanitarie Ospedaliera e Territoriale, che ricopre dal 2020. Da parte nostra – conclude – i più sinceri auguri di buon lavoro”.