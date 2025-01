Arsenale e SAR presentano “Dream of the Desert”: il primo treno di lusso italiano in Arabia Saudita

Arsenale S.p.A., leader nell’ospitalità di lusso, e le Ferrovie dell’Arabia Saudita (SAR) hanno svelato “Dream of the Desert”, il primo treno di lusso italiano progettato per l’Arabia Saudita. Questa collaborazione mira a unire l’eleganza del design italiano con la ricca tradizione culturale saudita, offrendo un’esperienza di viaggio senza precedenti, come riporta Ferpress.

Design innovativo – Il treno, composto da 14 carrozze e dotato di 34 suite di lusso, è stato progettato dall’architetta Aline Asmar d’Amman, fondatrice dello studio Culture in Architecture. Gli interni richiamano le tonalità sabbiose del deserto arabico, utilizzando materiali pregiati e artigianato locale per creare un ambiente raffinato e autentico.

Esperienza a bordo – Gli ospiti potranno rilassarsi in eleganti lounge bar e ristoranti ispirati al tradizionale majlis, con dettagli in legno intagliato a mano e motivi geometrici tipici dell’ospitalità saudita. La proposta gastronomica, sviluppata in collaborazione con chef di fama internazionale e locale, offrirà un menu esclusivo che fonde tradizione e innovazione. Opere d’arte e fotografie a bordo celebreranno il patrimonio naturale e storico dell’Arabia Saudita, rendendo ogni viaggio un’immersione culturale unica.

Obiettivi del progetto – “Dream of the Desert” si inserisce nella Visione Saudita 2030, il piano strategico volto a diversificare l’economia del Paese e a promuovere il turismo di fascia alta. In collaborazione con il Ministero della Cultura Saudita e l’Autorità Saudita per il Turismo (STA), il treno offrirà programmi culturali esclusivi, permettendo ai passeggeri di approfondire le tradizioni locali.

Dichiarazioni ufficiali – Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha affermato: “Dream of the Desert non è solo un treno di lusso, ma un’esperienza immersiva che fonde design raffinato e tradizioni culturali. Siamo fieri di contribuire alla valorizzazione del patrimonio saudita e di ridefinire il turismo ferroviario di alta gamma. L’apertura è prevista entro la fine del terzo trimestre del 2026”.

Prospettive future – Il Ministro dei Trasporti saudita, S.E. Ing. Saleh bin Nasser Al-Jasser, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: “Dream of the Desert è una testimonianza del nostro impegno per sviluppare un sistema di trasporti integrato e innovativo che rafforzi la posizione dell’Arabia Saudita come hub logistico globale. Questo treno unisce lusso, cultura e sostenibilità, stabilendo nuovi standard per il turismo ferroviario”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.