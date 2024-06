Arma di Taggia, riapre il PetStore Conad a "La riviera Shopville"

Questa mattina ad Arma di Taggia (IM) i clienti insieme ai loro amici a quattro zampe festeggiano la riapertura del PetStore Conad nella Galleria Commerciale La Riviera. Completamente ristrutturato e ampliato, il negozio offre un'esperienza d'acquisto ancora più ricca e diversificata, mirata a soddisfare ogni esigenza degli animali domestici.

Situato all’interno della galleria “La Riviera Shopville”, il più grande centro commerciale della provincia di Imperia, il PetStore Conad si conferma un hub completo per la cura e il benessere degli animali domestici. Facilmente raggiungibile e situato a un minuto dall’uscita autostradale “Arma di Taggia”, la galleria ospita anche uno Spazio Conad, offrendo così un'ampia gamma di servizi e prodotti a soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Con oltre 6.000 referenze, che spaziano dai nutrimenti specializzati ai parafarmaci, fino agli indispensabili accessori per il quotidiano e il tempo libero degli animali, il rinnovato PetStore si distingue anche per l'offerta di servizi distintivi come l'incisione istantanea di medagliette, una bilancia per la pesa degli animali, e un punto di raccolta per donazioni a rifugi di animali meno fortunati, consolidando il legame di Conad con la comunità locale.

«Riapriamo oggi il nostro PetStore Conad con una superficie più ampia che ci permette di offrire ai nostri clienti un assortimento ancora più vasto e completo per i nostri amici a quattro zampe, che sono ormai componenti delle nostre famiglie,» dichiarano Franco Lupi e Ivano Pinasco , Soci e imprenditori Conad Nord Ovest del territorio. «Crediamo fortemente che ogni animale meriti il meglio, e per questo miglioriamo e personalizziamo costantemente il servizio, dando al cliente una possibilità in più per scegliere le insegne Conad e sostenere i consumi acquistando prodotti di qualità e convenienti. Il PetStore Conad rappresenta innovazione e dedizione: i clienti possono contare su un punto vendita dedicato, funzionale e con un’offerta merceologica di primissimo piano, con la consueta convenienza, qualità e sicurezza che da sempre caratterizzano le nostre insegne, oltre alla presenza di personale altamente qualificato pronto a rispondere alle diverse esigenze.»













Conad Nord Ovest conta attualmente 63 PetStore nei territori in cui è presente. Il negozio di Via Privata Roggeri copre una superficie di 290 mq, dispone di due casse tradizionali ed impiega complessivamente 4 addetti, tutti formati specificamente per offrire una consulenza specializzata, garantendo un servizio clienti di alta qualità. Il negozio riflette l'attenzione di Conad per l'ambiente attraverso l'uso di tecnologie sostenibili come l'illuminazione a LED, le etichette elettroniche ed attrezzature di ultima generazione per il risparmio energetico.













Il PetStore Conad è aperto tutti i giorni della settimana, dalle 09:00 alle 20:00. I clienti possono contattare il negozio al numero 0184 459111 per ulteriori informazioni.













In occasione della riapertura, è prevista una borsa omaggio brandizzata PetStore Conad per la clientela, oltre a numerose altre attività promozionali e sconti speciali.









CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,4%, Piemonte, con quota di mercato al 5,4%, Liguria, con quota di mercato al 10,6%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,7%, Toscana, con quota di mercato al 15,4%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,6% (assieme a Pac2000A) e Sardegna, con quota di mercato al 19,8%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format