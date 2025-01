Arenzano: Nicole Magolie, stella del jazz, in concerto al 'Sipario Strappato'

Sabato 25 gennaio alle 21, il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano ospita "The Look of Love", uno spettacolo unico che vede protagonista la cantante Nicole Magolie in quartetto. Il concerto “The Look of Love” è un tributo alla storia della musica pop, soul e jazz, con brani ri-arrangiati in versioni inedite e originali. Nicole Magolie, accompagnata da Gabriele Gentile al pianoforte, Michele Aloisi al basso e Giovanni Zacchetti alla batteria, guiderà il pubblico in un viaggio musicale che abbraccia generi diversi.

L'artista - Nicole Magolie, showgirl e cantante sudafricana di Cape Town, ha conquistato una solida reputazione internazionale nel 2024. Dopo aver aperto i concerti di artisti di calibro mondiale come i Duran Duran e Sam Smith, e aver duettato con Andrea Bocelli, Magolie si è fatta notare anche per la sua presenza in TV. Recentemente, ha partecipato come ospite delle serate di Gala Telethon su Rai 1 e fa parte del cast del programma RAI 2 ‘Voice Anatomy’. Tra i suoi brani più apprezzati, spicca la collaborazione con l’icona della musica R’n’B Papik, che l’ha portata a essere in alta rotazione su Radio Montecarlo con pezzi come “Montecarlo” e la sua versione di "Self Control" di Raf.



Il Concerto – “The Look of Love” non è solo un concerto, ma un viaggio musicale che racconta storie e emozioni. L'evento esplora il percorso di vita di Nicole Magolie. Con un messaggio di inclusione e integrazione, la serata è anche un momento di riflessione, evidenziando la forza e la determinazione di una donna che ha saputo affermarsi in un settore difficile. Nelle sue ultime produzioni, la cantante ha collaborato con alcuni dei più prestigiosi jazzisti internazionali, tra cui Fabrizio Bosso, Max Ionata e Javier Girotto, offrendo al pubblico performance di altissimo livello che uniscono eleganza e talento.

