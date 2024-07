Apam: arriva Riticket il nuovo biglietto elettronico che non si butta ma si ricarica

Riticket è il nuovo biglietto elettronico che non si butta ma si ricarica! Comodo, ecologico ed intelligente si pone l’obiettivo di ridurre lo spreco di carta ed incoraggia un muoversi in città più green e sostenibile senza alcun sovrapprezzo per l’utente.

La nuova generazione di passeggeri cerca soluzioni di viaggio sempre più eco-sostenibili e digitalizzate e, offrire soluzioni efficienti ed interconnesse, è cruciale nello sviluppo dei servizi.

Regione Lombardia attraverso il “Bando per lo sviluppo dei sistemi di Bigliettazione Elettronica interoperabile di trasporto pubblico locale” di cui alla D.G.R. 06 giugno 2014 nr. X/1934, ha definito i criteri per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione innovativi ed interoperabili, finanziandone per circa il 50% l’attuazione; scopo finale semplificare l’utilizzo del trasporto pubblico, supportare le politiche di integrazione tariffaria e ampliare le modalità di vendita.

Da questa direttiva Regionale nasce in APAM Riticket il nuovo biglietto elettronico che non si butta ma si ricarica.

L’obiettivo per APAM è “Niente più Carta” evitarne il più possibile lo spreco in una visione concreta di sostenibilità ambientale, che incoraggi a ricaricare il titolo di viaggio anziché buttarlo dopo ogni singolo spostamento.

I vecchi biglietti, per un periodo transitorio, coesisteranno con il nuovo formato elettronico, per poi scomparire a passaggio completato.

Riticket è comodo, ecologico ed intelligente e consente di ricaricare, su un unico supporto, diverse tipologie di prodotti, tra cui fino a 20 biglietti o 2 carnet purché della stessa tariffa – senza nessun costo aggiuntivo rispetto ai biglietti tradizionali.

L’introduzione del nuovo sistema di bigliettazione elettronica non cambierà solo le abitudini di viaggio ma anche la modalità di calcolo della tariffa per le corse extraurbane.

Il costo del viaggio non sarà più calcolato in base alle zone da attraversare ma da origine a destinazione, questo cambiamento prevede un accorpamento per le zone di partenza e in alcuni casi produrrà un piccolo risparmio sul costo della tratta a vantaggio dell’utente.

Come Funziona

Riticket è un biglietto elettronico, per utilizzarlo basta avvicinarlo alle validatrici presenti a bordo autobus e non va pertanto inserito nelle obliteratrici gialle come per i vecchi titoli di viaggio.

Se si effettuano più corse che prevedono cambi nel tragitto, è necessario convalidare su ogni mezzo e, al termine del viaggio, il biglietto non si butta ma si ricarica!

È possibile utilizzare i biglietti caricati su Riticket anche per altre persone, basta avvicinarlo alle validatrici e seguire le istruzioni.

A corse terminate Riticket si ricarica presso gli InfoPoint autorizzati presenti sul territorio mantovano: per conoscere quello più vicino alla propria abitazione è possibile consultare la sezione “Dove Acquistare”, sul sito Apam.it

L’adozione del Biglietto Elettronico rappresenta un grande cambiamento, una pietra miliare nel cammino di una mobilità più digitalizzata e va ad aggiungersi ad azioni già concretizzate in APAM che, negli anni, l’hanno vista mettere “in strada” servizi sempre attenti alle nuove generazioni di “passeggeri”.

Per sensibilizzare e informare gli utenti, da oggi è on air, la campagna di comunicazione “Un Biglietto ricaricabile è per sempre”.