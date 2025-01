ANSFISA: nuove linee guida per il rischio nel trasporto ferroviario di merci pericolose

ANSFISA ha approvato le linee guida per la gestione dei rischi legati al trasporto ferroviario di merci pericolose. Un passo importante verso una maggiore sicurezza, con una metodologia innovativa e in linea con gli standard europei, come riporta Ferpress.

Linee guida – Le nuove disposizioni, elaborate da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, offrono una metodologia per calcolare i livelli di rischio sui tratti ferroviari interessati dal trasporto di merci pericolose. Non cogenti, le linee guida propongono limiti di accettabilità e attenzione, basandosi su criteri sia quantitativi che qualitativi, come indicato dal DM 28 ottobre 2005 e dalle norme CEI-EN 50126-1: 2018-04.

Obiettivi – Le linee guida mirano a supportare il processo decisionale per la gestione dei rischi, seguendo i principi del “Risk Management Framework for inland transport of dangerous goods”. Questo approccio si allinea al Regolamento UE n. 402/2013, che stabilisce i criteri per la valutazione e l’accettabilità dei rischi.

Consultazione pubblica – La versione adottata del documento è stata perfezionata grazie alle osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica avviata da ANSFISA. Le risposte ai commenti sono disponibili online, insieme al testo completo del decreto.

Standard europei – Il documento rafforza l’adeguamento alle normative europee, puntando a una maggiore sicurezza nel trasporto ferroviario e alla riduzione dei rischi, attraverso un processo trasparente e condiviso.

L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza ferroviaria, ponendo l’Italia in linea con le migliori pratiche europee.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.