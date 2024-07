Ansfisa: incontro su bozza linee guida autorizzazioni di Sicurezza e Certificati idoneità a esercizio

La Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie di ANSFISA ha incontrato gli operatori coinvolti per un confronto diretto sul testo in bozza e sulle modalità di azione che va a definire.

“Queste Linee Guida rappresentano un elemento di grande rilevanza per la sicurezza del sistema, un vero e proprio perno centrale rispetto al controllo dei rischi nei processi di gestione e funzionamento” – ha scandito Pier Luigi Giovanni Navone, Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie di ANSFISA riferendosi alla bozza “Linee guida per il rilascio delle Autorizzazioni di Sicurezza e dei Certificati di Idoneità all’Esercizio”, documento oggetto di un percorso strutturato di condivisione che ha portato anche all’organizzazione di un confronto con gli operatori ferroviari interessati per raccogliere anche opinioni e feedback in merito alla partecipazione nella fase preliminare di redazione.

Queste Linee Guida – spiega una nota Ansfisa – riguardano, infatti, il rilascio delle Autorizzazioni di Sicurezza per i Gestori dell’Infrastruttura e dei Certificati di Idoneità all’Esercizio per gli esercenti di reti isolate e l’incontro organizzato da ANSFISA ha coinvolto complessivamente circa 50 rappresentanti degli operatori, fra cui RFI, gestori delle reti regionali interconnesse, gestori delle reti isolate, loro associazioni. Un appuntamento che irrobustisce un percorso di proficua collaborazione che ha visto lavorare il Gruppo di Lavoro, formato a inizio gennaio, in cui l’Agenzia ha coinvolto le rappresentanze degli operatori perché producesse una bozza di testo, il più possibile pensata e maturata in un contesto condiviso e di scambio. La versione finale della bozza, rivista e definita da ANSFISA, è nel frattempo sottoposta ad una consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni, con l’obiettivo di raccogliere e valutare eventuali possibili miglioramenti al testo e di rendere le Linee Guida operative già dalla fine di settembre 2024.

Il lavoro di redazione del testo, oltre a mantenere un approccio aperto e inclusivo rispetto ai commenti e alle esperienze di chi opera sul campo, è stato guidato dall’obiettivo di produrre uno riferimento tecnico di consultazione agevole, comprensione immediata e facile applicabilità. Le Linee Guida rappresentano infatti uno strumento di grande utilità operativa, che semplifica e velocizza, senza però nulla togliere all’approccio sicuro. Sono di fatto indicazioni pratiche su “come fare le cose” nel rispetto delle regole e in un contesto che assicura omogeneità e trasparenza e che supporta anche l’Amministrazione a lavorare bene e velocemente.

“E’ una grande soddisfazione portare a compimento un lavoro svolto con il coinvolgimento assiduo e fruttuoso degli interessati, condizione che poi si traduce in commitment e aderenza nell’azione – sottolinea ancora Navone – Adesso infatti il quadro normativo e procedurale è completo ed è importante quindi adeguarsi velocemente.”