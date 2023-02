Ansaldo Energia, mattinata importante per il futuro. Incontro tra ministero e sindacati: "Servono risposte chiare sulla ricapitalizzazione"

Mattinata importante per il futuro di Ansaldo Energia, con l'incontro di oggi tra ministero e sindacati. Il governo dovrebbe farsi da garante davanti ai sindacati per la ricapitalizzazione. Un'azienda in crisi dallo scorso anno e che ora deve ancora far fronte all'uscita di scena di Giuseppe Marino, scelto per guidare Hitachi Rail in Europa.

Il clima è di relativa fiducia, anche perché il 23 febbraio si riunisce il cda di Cassa Depositi e Prestiti: tra i dossier sul tavolo, è possibile che già in quella sede il board autorizzi Cdp Equity alla ricapitalizzazione. I sindacati chiedono impegni formali e l’attesa «garanzia» del governo oggi potrebbe essere accolta come una formalizzazione di fatto. La manovra finanziaria complessiva è tuttavia più complessa e richiederà alcuni mesi ancora. Oltre all’ok di Cdp, che ricapitalizzerà con 550 milioni di euro, serve il via libera alla ristrutturazione del debito da parte delle dieci banche che sostengono l’azienda con linee di credito per 450 milioni. Le manovre di banche e Cdp sono interdipendenti.

"Al ministero chiediamo risposte chiare sulla ricapitalizzazione - le parole di Stefano Bonazzi, segretario Fiom Genova - sulla quale ci attendiamo che l’esecutivo si faccia garante. Occorre voltare pagina e superare questa fase di incertezza durata troppo a lungo, che sta creando confusione e tensione tra gli operai e gli impiegati dell’azienda".

Nel frattempo, dal Consiglio Regionale, arriva l'impegno della Liguria: "La Giunta Toti solleciterà il Governo Meloni affinché con l'azionista di maggioranza Cassa depositi e prestiti (Cdp) si proceda nel modo più celere possibile alla nomina del nuovo amministratore delegato di Ansaldo Energia per attuare la ricapitalizzazione dell'azienda annunciata".