Ansaldo Energia, l'assemblea e ora il corteo: "Finora troppo civili, scendiamo in battaglia"

Giornata di protesta per i lavoratori di Ansaldo Energia: dopo la riunione in Prefettura di ieri, definita infruttuosa da Fiom Cgil e Fim Cisl, mentre la Uilm si è manifestata più attendista, oggi dopo una nuova assemblea davanti ai cancelli dell'azienda, i laboratori sono partiti in corteo per le strade di Genova.

"Finora siamo stati civili, ma ora scendiamo in battaglia" il tono con cui è partita la manifestazione. I lavoratori, dopo l'assemblea, hanno deciso di dare vita ad un corteo per dare un segnale alla città. Ad aprire la manifestazione lo strriscione con scritto 'non vi faremo chiudere Ansaldo Energia'. Hanno aderito alla protesta delegazioni dei portuali di Genova, di Fincantieri, dell'ex Ilva e di Leonardo oltre a una delegazione di studenti medi. "Dopo oltre 2 mesi dalla comunicazione alla rsu della situazione economica dell'azienda, siamo ancora in attesa di conoscere il futuro di lavoratrici e lavoratori di Ansaldo Energia - ha spiegato la Cgil -. Parliamo di un'azienda che dovrebbe essere strategica per il nostro Paese, ma in realtà manca oggi di prospettive certe e Genova non può continuare a vedere quello che resta del proprio tessuto industriale abbandonato a scelte sbagliate e a mancata progettualità".