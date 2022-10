Ansaldo Energia, i lavoratori: "Non bastano le parole di Cdp, domani nuove iniziative di lotta"

Continuaerà anche domani la protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia: non è bastata la lettera arrivata da Cdp a stemperare la situazione. Le risposte sono state ritenute inadeguate anche perché, dicono i lavoratori "nel comunicato non si parla di ricapitalizzazione". I lavoratori, che sono riuniti sotto il cavalcavia di via Cantore dove è stato letto il comunicato di Cdp, hanno deciso di continuare la protesta. I blocchi sono stati tolti e i lavoratori stanno tornando in corteo in azienda.

Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria rincara la dose: “La lettera di Cassa Depositi e Prestiti è una mancanza di rispetto verso le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda. Non ci sono assolutamente garanzie e certezze sul piano industriale di Ansaldo Energia nel comunicato inviato da Cassa Depositi e Prestiti, semplici parole che rappresentano una vera mancanza di rispetto nei confronti dell’azienda e delle lavoratrici e dei lavoratori. Servono invece precisi impegni sulla ricapitalizzazione, passaggio fondamentale per la messa in sicurezza e il rilancio dell’azienda”.

Appuntamento domattina alle 5,30 ai cancelli di Ansaldo Energia per una nuova giornata di lotta.