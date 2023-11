Ancona: consegnata “Seven Seas Grandeur”, terza nave di lusso per Regent Seven Seas Cruises realizzata da Fincantieri

“Seven Seas Grandeur”, la terza nave da crociera di lusso che Fincantieri ha realizzato per Regent Seven Seas Cruises, brand di lusso del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., è stata consegnata ieri presso lo stabilimento di Ancona.

Fincantieri ha realizzato tutte e tre le navi di lusso della classe Explorer, “Seven Seas Explorer” nel 2016, “Seven Seas Splendor” nel 2020 e ora “Seven Seas Grandeur”. Come le prime due unità della classe, “Seven Seas Grandeur” ha circa 55.500 tonnellate di stazza lorda e ospiterà a bordo solo 746 passeggeri, con un rapporto personale-ospiti tra i più alti del settore.

L’unità è stata inoltre costruita adottando le più avanzate tecnologie in tema di protezione ambientale. L’allestimento è stato particolarmente ricercato, con una grande attenzione all’esperienza a bordo dei passeggeri.

Oltre a “Regent Seven Seas Cruises”, fanno parte di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. i brand Norwegian Cruise Line (NCL), che riceverà da Fincantieri altre quattro unità della classe Prima nei prossimi anni, e Oceania Cruises, per cui il per cui il gruppo ha già consegnato “Vista”, la prima di due navi di nuova generazione della “classe Allura”, con la seconda in consegna nel 2025. Dal 2016 Fincantieri e Lloyd’s Register collaborano con Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. su tutti i brand del gruppo per realizzare la nuova generazione di navi.