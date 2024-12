Amt conferma le agevolazioni sul trasporto pubblico ma attenti alle nuove regole

La politica commerciale sperimentale di AMT Trasporto Pubblico, avviata a gennaio 2023, viene prorogata fino al 30 aprile 2025. Il successo dell’iniziativa ha portato a un aumento degli utenti del trasporto pubblico e degli abbonamenti, con novità per residenti e categorie agevolate.

Risultati incoraggianti– Dal suo avvio, la sperimentazione ha registrato dati significativi. I passeggeri sono aumentati dell’11% su autobus e del 40% su metropolitana e impianti verticali. Gli abbonamenti annuali sono cresciuti del 135%, passando da 78.000 a 184.000, mentre gli abbonamenti under 14 e over 70 sono aumentati del 636%, da 12.000 a oltre 88.000.

Rinnovi agevolati– I titolari di abbonamenti gratuiti Under 14 e Over 70 potranno rinnovare online a partire dal 30 dicembre. Per facilitare i rinnovi, è prevista una tolleranza di 30 giorni dopo la scadenza, durante i quali gli abbonamenti resteranno validi. I nuovi abbonamenti saranno attivi fino al 30 aprile 2025.

Nuovo abbonamento MIV– Dal 1° gennaio 2025, i residenti della Città Metropolitana di Genova dovranno dotarsi del nuovo abbonamento gratuito MIV per utilizzare metro e impianti verticali. Il titolo sarà disponibile online dal 30 dicembre e presso le biglietterie dal 17 febbraio, con un costo di 10 euro per diritti di segreteria. Durante il periodo di transizione, fino al 30 marzo, basterà esibire un documento di residenza per viaggiare gratuitamente.

Accessibilità e integrazione– La politica di AMT si basa sui principi di semplificazione e accessibilità, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al trasporto pubblico. Oltre alle gratuità per categorie specifiche, la proposta mira a incentivare il passaggio dal mezzo privato al pubblico con abbonamenti semplificati e convenienti.

Nuove richieste– I nuovi abbonamenti per under 14 e over 70 possono essere richiesti gratuitamente tramite il Fascicolo del Cittadino. Per chi preferisce la card fisica, sarà disponibile al costo di 13 euro per spese di segreteria.

Informazioni online– Tutti i dettagli e le FAQ sul rinnovo degli abbonamenti e sul nuovo titolo MIV saranno disponibili dal 30 dicembre sul sito ufficiale di AMT.

