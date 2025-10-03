Ambiente, Thorsby ospite alla presentazione del Laboratorio per Attivisti della Sostenibiltà

Giovedì 2 ottobre, dalle 18 alle 20, il foyer del Teatro della Tosse di Genova ha ospitato un evento significativo per chi ha a cuore l’ambiente e il futuro del pianeta: la presentazione ufficiale del Laboratorio per Attivisti della Sostenibilità. Un'iniziativa che si propone di formare e sensibilizzare cittadini, studenti e associazioni su tematiche ambientali, offrendo strumenti concreti per un cambiamento sostenibile.

Ospite d’eccezione della serata è stato Morten Thorsby, calciatore del Genoa e fondatore dell’associazione We Play Green, noto per il suo forte impegno nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione di uno stile di vita ecologicamente responsabile. Durante il suo intervento, Thorsby ha raccontato il proprio percorso di consapevolezza ambientale, spiegando come abbia deciso di utilizzare la propria visibilità di sportivo per sensibilizzare il grande pubblico sui temi legati alla sostenibilità, dall’inquinamento ai consumi consapevoli.

A condurre l'incontro Giovanna Rosi, giornalista da anni in prima linea sulle questioni ambientali, affiancata da Giuditta Nelli, responsabile del Centro Nazionale di Educazione Ambientale (CNEA). Le due moderatrici hanno guidato il confronto con ospiti e pubblico, approfondendo il ruolo della cittadinanza attiva nella transizione ecologica e l’importanza di iniziative locali per generare impatti globali.

All'evento hanno partecipato anche rappresentanti di realtà del territorio che da tempo operano per la sostenibilità ambientale e sociale. Tra queste: Altromercato, Cittadini Sostenibili, Fair, Genova che Osa e Legambiente, tutte accomunate dalla volontà di creare una rete di collaborazione e scambio di buone pratiche.

Il Laboratorio per Attivisti della Sostenibilità si propone come uno spazio dinamico di formazione, confronto e azione, rivolto in particolare ai giovani e a chi desidera contribuire in modo attivo alla salvaguardia dell’ambiente.

