Ambiente, Rixi: "Ministero Infrastrutture sensibile al futuro sostenibile dei trasporti via mare"

“Il Mit è molto sensibile al futuro dell’ambiente marino. La navigazione costiera e le autostrade del mare, ad esempio, sono elementi fondamentali per eliminare il traffico veicolare dalle arterie ormai ingolfate. Il progetto ViAmare in Liguria parte in un momento in cui l’Italia guarda in maniera diversa al mare, con una vocazione marittima sostenuta da questo Governo in modo concreto". Così il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, in margine al convegno ‘viAmare, la Città metropolitana e il trasporto pubblico sostenibile’ in corso a Genova

"Sosteniamo questa vocazione a partire dalla svolta green con bio-carburanti e nuovi sistemi di trasporto marittimo che potranno essere ibridi, elettrici o con carburanti non inquinanti. Questo ci permetterà - conclude Rixi -c di aumentare la capacità e la qualità del trasporto marittimo e, soprattutto, di puntare a una importante riduzione delle emissioni".