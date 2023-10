Alpha Trains espande la flotta con 12 nuove locomotive Stadler EURO9000

Alpha Trains e Stadler hanno firmato un contratto per l’acquisto di 12 locomotive EURO9000. Questo è il primo ordine di quest’ultima generazione di locomotive ibride multisistema a sei assi da parte di Alpha Trains. Con consegna prevista nel 2025 e 2026, queste locomotive all’avanguardia saranno costruite nello stabilimento Stadler di Valencia.

Il progetto è finanziato con un totale di 15 milioni di euro dal Ministero federale tedesco per il digitale e i trasporti (BMDV) come parte della linea guida di finanziamento ferroviario del BMDV. La linea guida per il finanziamento è coordinata da NOW GmbH e implementata dal Project Management Jülich (PtJ).

Le locomotive elettriche multisistema EURO9000 sono dotate anche di propulsori diesel. Consentono il trasporto ferroviario di merci su linee elettrificate in corrente alternata e continua e su tratti di binario non elettrificati, anche su tratte internazionali a traffico misto. Con le loro capacità di trazione avanzate e le loro alte prestazioni, sono ideali per un’ampia gamma di servizi di trasporto merci e completano perfettamente l’ampio e diversificato portafoglio di Alpha Trains. Investendo in veicoli a propulsione alternativa efficienti e innovativi, Alpha Trains contribuisce a ridurre il consumo di diesel e quindi a migliorare la sostenibilità del trasporto merci ferroviario.

“L’acquisto dell’EURO9000 dimostra la posizione della nostra azienda come attore chiave nel settore e riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di leasing che soddisfano le esigenze specifiche dei nostri clienti. L’eccezionale potenza ed efficienza delle locomotive EURO9000 è perfettamente in linea con il nostro obiettivo è promuovere soluzioni di trasporto sostenibili e affidabili”, ha affermato Fernando Pérez, CEO di Alpha Trains Group.

La decisione a favore delle locomotive EURO9000 continua la lunga e proficua collaborazione tra Alpha Trains e Stadler. Alpha Trains dispone già di un’impressionante flotta di 121 locomotive Stadler e 162 treni passeggeri Stadler a unità multiple.

“Questo nuovo ordine rafforza la nostra collaborazione di lunga data con Alpha Trains per offrire al mercato locomotive che supportano il trasferimento modale dalla strada alla rotaia aumentando la competitività del trasporto merci su rotaia con soluzioni sostenibili, efficienti ed economicamente redditizie. La locomotiva EURO9000 è l’ultima nata esempio”, ha affermato Iñigo Parra, CEO di Stadler Valencia.

Informazioni su Alpha Trains Alpha Trains è il principale noleggiatore di materiale rotabile in Europa. Negli uffici di Lussemburgo, Anversa, Colonia, Madrid, Parigi e Varsavia lavorano complessivamente 130 dipendenti provenienti da 17 paesi. Alpha Trains possiede più di 1.000 locomotive e treni passeggeri e offre soluzioni di leasing su misura, un know-how completo nella manutenzione e nella riparazione dei veicoli, nonché un’esperienza a lungo termine nel finanziamento di progetti di nuova costruzione. Le flotte di Alpha Trains sono utilizzate da molti operatori pubblici e privati ??in 22 paesi europei. Gli azionisti di Alpha Trains sono APG, Arcus European Trains, PGGM e Swiss Life.