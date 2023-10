Allerta arancione in Liguria, Giampedrone a Telenord: "Finora danni contenuti, ma serve massima attenzione fino al tardo pomeriggio"

L'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, è intervenuto a Telenord dopo la notte difficile passata nel Tigullio, a causa del numeroso quantitativo di pioggia caduta tra Recco e Camogli.

"Estrema prudenza fino al tardo pomeriggio di oggi. Bisogna seguire i bollettini meteo della Protezione Civile, gli aggiornamenti e le indicazioni dei sindaci. Soprattutto guardare fuori dalla finestra prima di mettersi in strada. I torrenti minori sono una parte importante dei nostri territori e si riempiono facilmente. Serve massima attenzione e seguire le indicazioni dei sindaci qualora ci siano situazioni di criticità sui territori. L'allerta serve principalmente per preservare l'incolumità delle persone, poi anche delle cose, ma una vita umana ha la priorità. Se c'è un'allerta data con 24 ore di anticipo tutti possono preattivarsi ed essere pronti nel momento del bisogno. Ieri sera è stata una riprova di come funzioni l'allerta e di come la macchina si attivi al momento giusto. L'importante oggi è non abbassare la guardia, finora i danni sono stati più o meno contenuti, ma ci sono ancora diverse ore di allerta davanti a noi. Oggi bisogna avere buonsenso, considerando anche le persone che devono uscire per lavoro, mentre ieri sera, considerata l'ora, i disagi causati alla popolazione sono stati meno impattanti di una situazione che potrebbe verificarsi oggi. Le opere infrastrutturali sono fondamentali, è evidente poi che la macchina in attivazione con questi eventi che sono impattanti in poco tempo, e che di fronte a 100 mm di pioggia caduti in poco tempo, ha bisogno di un sostegno primario della protezione civile. Ciò aiuta a mettere in sicurezza la vita delle persone: parliamo di eventi molto mutati nel tempo, tipici di un maltempo che quando si scaraventa a terra fa parecchi danni. 10/15 anni fa non eravamo abituati a simili allagamenti, oggi abbiamo invece situazioni più repentine di fronte alle quali nessun territorio può reggere. La macchina d'emergenza ligure serve proprio a mettere in sicurezza le persone".