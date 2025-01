Nodo di Genova: circolazione ferroviaria, tutte le modifiche nei prossimi due week end

I lavori per la realizzazione del Terzo Valico/Nodo di Genova continuano a coinvolgere la rete ferroviaria ligure. Tra il 25 gennaio e il 2 febbraio 2025, nei due fine settimana, i viaggiatori dovranno fare i conti con significative modifiche alla circolazione dei treni, tra cui cancellazioni, variazioni di orario e modifiche di percorso. Le modifiche riguardano principalmente i treni tra Genova Brignole e le stazioni limitrofe, mentre il traffico su alcune tratte sarà sostituito da un servizio bus.

Lavori in corso - Il Progetto Unico del Terzo Valico/Nodo di Genova sta proseguendo con la realizzazione dei nuovi binari tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena. Questi lavori, che includono anche il potenziamento della linea tra Genova Piazza Principe e Brignole, si inseriscono nell’ambito di un ampio intervento infrastrutturale che mira a migliorare la capacità e l’efficienza del sistema ferroviario ligure.

Modifiche alla circolazione - A causa delle attività di cantiere, la circolazione ferroviaria subirà significative interruzioni nel fine settimana, dalla mezzanotte del sabato alle 4 del lunedì. In particolare, nei fine settimana del 25-26 gennaio e del 1-2 febbraio, sono previsti disagi per i passeggeri delle tratte Genova Nervi - Genova Brignole - Genova Voltri e per i treni diretti ad altre destinazioni.

Treni cancellati e variazioni - I treni della relazione Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri saranno cancellati nelle giornate di sabato 25 gennaio e sabato 1 febbraio. Inoltre, i treni regionali delle linee Genova – Acqui Terme e Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure subiranno cancellazioni parziali, con modifiche agli orari e alle fermate. Alcuni treni Regionali Veloci provenienti da Torino e diretti a Genova termineranno la corsa a Genova Piazza Principe o a Genova Sampierdarena.

Servizi sostitutivi - Per garantire la mobilità durante le interruzioni ferroviarie, verrà attivato un servizio bus sostitutivo tra Genova Brignole e Campo Ligure-Masone. Tuttavia, il trasporto su questi bus sarà limitato, con fermate esclude in diverse stazioni, tra cui Genova Borzoli e Mele. Si segnala inoltre che sui bus non è consentito il trasporto di bici e animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani da assistenza.

Possibili disagi e consigli per i viaggiatori - L'orario dei bus sostitutivi potrebbe subire variazioni a causa del traffico stradale, con possibili rallentamenti. Pertanto, si consiglia ai passeggeri di riorganizzare i propri viaggi, tenendo in considerazione le possibili modifiche nei tempi di percorrenza. Le autorità consigliano di consultare tempestivamente gli aggiornamenti sui cambiamenti alla circolazione per evitare inconvenienti.

