Alle 19.40 torna Focus Cultura, ecco i temi di questa puntata

La quarta puntata di FocusCultura, in onda questo venerdì alle 19.40 su TeleNord, offre l'ormai tradizionale mix avvincente di interviste e servizi dedicati al mondo della cultura. Con una durata di 24 minuti, il programma esplora temi che spaziano dal teatro alla musica, passando per la letteratura e l’attualità.

Ospiti in studio– Enrica Guidi, attrice nota per la serie "I delitti del BarLume" e legata a Genova per le origini dei suoi genitori, è la prima ospite in studio. L’intervista, realizzata da Letizia Cini, offre uno spaccato sulla carriera e le radici dell’attrice.

Eventi e interviste– Anna Li Vigni incontra Mario Biondi, celebre cantante, per parlare dei suoi progetti durante l’intervista in esterna intitolata "L’evento". A seguire, Emilie Mougenot intervista Chiara Ragnini, cantautrice ligure, in un servizio in esterna dal taglio intimo e creativo.

Rubriche culturali– La puntata include la rubrica "Il bello che fa star bene", con Chico Schoen di Guidi&Shoen, girata nella suggestiva cornice della sua galleria d’arte. Inoltre, in studio, viene presentato il libro "Oltre" di Gigi Paoli nella rubrica "Il consiglio della settimana" curata da Letizia Cini.

Spettacoli e appuntamenti– Gli eventi della settimana sono raccontati da Anna Li Vigni nella sezione "Cartellone", arricchita da immagini e commenti sugli spettacoli in programma.

Focus sull’attualità– Daniele Biello, storico e politologo, affronta il tema complesso delle guerre contemporanee in una seconda intervista in studio, offrendo un approfondimento di grande attualità.

Chiusura– La puntata si conclude con le anticipazioni sulle prossime puntate, curate da Anna Li Vigni.