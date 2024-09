Alessandria: X-Change è proposta progettuale che procederà a redazione masterplan nuovo scalo merci

X-Change è la proposta progettuale che procederà alla redazione del masterplan e della variante urbanistica del nuovo scalo merci di Alessandria.

É quella che convinto di più la commissione di gara e che – riferisce la Regione Piemonte – è stata presentata dal Gruppo Bertola Capofila Valtidone S.p.A., Prelios S.p.A. e CLF-Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. in qualità di operatori economici, The Blossom Avenue, Carlo Ratti Associati e Land in qualità di progettisti affiancati da esperti in materia di trasporti e viabilità, di ambiente e sostenibilità, di logistica e interscambio, di mercato immobiliare e finanza e di urbanistica e procedure amministrative.

A darne notizia il commissario straordinario di Governo Calogero Mauceri, che insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche Enrico Bussalino ha coordinato l’incontro con i sindaci interessati dal progetto condiviso di sviluppo per valorizzare le opportunità legate al Terzo Valico dei Giovi. Alla riunione hanno partecipato anche il prefetto di Alessandria Alessandra Vinciguerra, il presidente della Provincia Matteo Gualco, gli undici sindaci del territorio, i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana.

“Il progetto X-Change rappresenta un passo significativo verso la trasformazione infrastrutturale di Alessandria e del suo territorio – ha commentato Bussalino – Questo nuovo polo logistico intermodale non solo rafforzerà la competitività del Piemonte come snodo strategico del commercio nazionale ed europeo, ma è perfettamente in linea con la nostra visione di rendere il Piemonte e la provincia di Alessandria sempre più attrattivi dal punto di vista logistico. Con questo intervento puntiamo a far crescere il territorio in modo sostenibile, rispondendo alle esigenze di sviluppo economico e sociale, e a consolidare il ruolo centrale della regione nei flussi commerciali internazionali. Esprimo soddisfazione per il lavoro di coordinamento del commissario Mauceri, che ha sempre garantito una gestione efficace e tempestiva di un progetto così complesso e strategico”.

“Abbiamo avuto un confronto costruttivo e collaborativo, abbiamo accolto le esigenze delle Amministrazioni locali, che sappiamo essere in difficoltà”, ha affermato Mauceri definendo il raggruppamento “esperti professionisti dai quali ora attendiamo un bello e solido progetto per Alessandria e per tutto il suo territorio”.

L’hub intermodale comprenderà un’area di carico/scarico e stoccaggio merci, un’area produttiva ecologicamente attrezzata, un parco pubblico e una zona urbana comprensiva, di social/student housing, residenziale, terziario e commerciale.

Quanto ai lavori relativi al Progetto condiviso di sviluppo, concordate procedure semplificate per la realizzazione degli interventi. Rete Ferroviaria Italiana ha confermato piena disponibilità, una volta completate le verifiche interne, a soddisfare le richieste avanzate, in particolare l’erogazione dei contributi in più fasi e in tempi dimezzati.