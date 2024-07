Alassio, il 3 luglio debutta la rassegna "Musica sotto le stelle"

Appuntamento mercoledì 3 luglio in Piazza Partigiani per il debutto della rassegna “Musica sotto le stelle”, che nei mesi di luglio e agosto animerà con musica live l’agorà alassina. Il primo appuntamento è con il Karaoke Itinerante presentato e condotto da Giacomo Aicardi, che – dopo il grande successo del flash mob da lui organizzato negli scorsi mesi nella celeberrima Times Square di New York, dove migliaia di persone hanno intonato con lui La nuova stella di Brodway di Cesare Cremonini - animerà la serata alassina coinvolgendo il pubblico e dandogli l'opportunità di salire sul palco per cantare le canzoni preferite, in un'atmosfera di festa e partecipazione.

A seguire gli appuntamenti, tutti programmati a partire dalle ore 21.15, saranno con Timeless – Women’s Time (17 luglio), Fingerlips 80’S Tribute Band (24 luglio), Piano B Live Music – I più grandi successi della musica italiana (31 luglio), The Best of Sanremo (7 agosto), Margot Live Show – Electric party show (14 agosto), Libero arbitrio – Tributo alla disco music anni 70 & 80 (21 agosto) e Torino Pops Orchestra – Un viaggio sulle onde della musica (28 agosto).

Il vice sindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri dichiara: "Dopo il successo della trasmissione Sky Calcio Mercato L'Originale, Piazza Partigiani torna ad essere cornice protagonista dell'intrattenimento estivo di Alassio. Siamo entusiasti di inaugurare 'Musica sotto le stelle' con una serata dedicata al Karaoke Itinerante di Giacomo Aicardi, che è molto apprezzato nel nostro territorio e che ha saputo conquistare il pubblico internazionale con il suo talento. Con la sua energia e il suo carisma, promette di trasformare la piazza in un vero e proprio palcoscenico all’aperto, dove ogni partecipante sarà la stella della serata. Appuntamento dunque a mercoledì e alle prossime serate di questa bellissima rassegna che abbiamo ideato per offrire ai cittadini e ai turisti di Alassio la possibilità di vivere momenti di gioia e condivisione, assaporando il piacere dell'intrattenimento musicale in tutte le sue forme".