Alassio: ciclismo, torna la tradizionale "Randonnée del Muretto" sulle strade della Milano-Sanremo

Nel fine settimana del 25 e 26 gennaio Alassio ospiterà l'edizione 2025 della Randonnée del Muretto, evento molto caro ai cicloamatori che arriveranno da tutto il nord Italia ed anche dall’estero, in particolare dalla vicina Costa Azzurra. La Randonnée è organizzata dal Gruppo Sportivo Ponente Ligure con Ari Audax Randonneur Italia e con il sostegno e il patrocino dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio.

Percorso - Prima data del calendario Randonnée ARI/AUDAX, la Randonnée si disputa dal 2018 su un percorso di 200 km valido per il brevetto BRM/ACP (Carta Gialla), con possibilità anche di scegliere il percorso Cicloturistica da 125 km, la Randonnée del Muretto offrirà una giornata in riviera ricca di paesaggi mozzafiato e ristori, sulle strade della Milano Sanremo, che sulla via Aurelia ricalcherà il percorso della Classicissima, percorrendo come da tradizione i Capi Mele, Mimosa e Berta (nella foto, il Memoriale) e toccando Cipressa, Arma di Taggia, Poggio di Sanremo, Bordighera, Albenga, Varigotti e Alassio, dove la gara si concluderà con la tradizionale foto di rito davanti al Muretto.

Patrocinio - L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: "Siamo entusiasti di accogliere nuovamente ad Alassio la Randonnée del Muretto, evento di grande prestigio e partecipazione che, anno dopo anno, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Un caloroso ringraziamento ad ARI Audax, al Gruppo Sportivo Ponente Ligure e a tutti i volontari che, con impegno e dedizione, rendono possibile questa iniziativa. La Randonnée, definita nelle sue regole dall’Audax Club Parisien e ufficializzata come sport dal creatore del Tour de France, Henry Desgrange, porta con sé una lunga tradizione. Con la partecipazione di atleti dall'Italia e dalla vicina Francia, l’evento rappresenta un'ottima occasione per rafforzare il ruolo di Alassio come meta di eccellenza per il ciclismo e per gli sportivi in generale. Un caloroso benvenuto agli atleti e agli appassionati che giungeranno numerosi nella nostra città per questo splendido appuntamento”.

Iscrizioni - Le iscrizioni online sul sito www.bikeitalia.it chiudono oggi, giovedì 23 gennaio, mentre sabato 25 gennaio ci sarà la possibilità di iscriversi sul posto dalle ore 15 alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di Alassio. A seguire, domenica 26 il raduno è previsto al Palazzetto dello Sport alle ore 7,30 e il via della gara sarà dato dalle ore 8 alle ore 9.

