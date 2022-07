Al via a nuovo servizio feeder tra Vado Gateway e Port Said

di Edoardo Cozza

Approdata la MV Maersk Palermo da 3.000 TEUs. Con il nuovo collegamento ridotti i tempi di transito delle merci dall’Asia al Nord Italia e verso il centro Europa

È operativo il nuovo servizio feeder settimanale "Vado Express Service" (L82) che collega il nuovo Container Terminal di Vado Gateway, tra i più tecnologicamente avanzati del Mediterraneo grazie a una serie di dotazioni all'avanguardia, con Port Said Est sul canale di Suez in Egitto. Presso la banchina del nuovo terminal deep sea di Vado Ligure è approdata oggi la MV Maersk Palermo, prima di 2 navi portacontainer da circa 3 mila teus e 210 metri di lunghezza impiegate nel collegamento gestito da Maersk. Il nuovo servizio consente agli operatori una significativa riduzione dei tempi di transito delle merci dall'Asia, da 5 a 22 giorni a seconda del porto di partenza (Busan nella Corea del Sud o Shanghai, Ningbo, Yantian, Shekou o Xingang in Cina).

"Siamo orgogliosi che Maersk abbia scelto il Container Terminal di Vado Gateway per un nuovo servizio così importante - ha detto Paolo Cornetto, ad Vado Gateway -. Il nuovo servizio feeder Vado Express Service - ha proseguito Cornetto - rappresenta un nuovo importante risultato raggiunto dal Container Terminal e, allo stesso tempo, una soluzione vantaggiosa per gli operatori che movimentano le merci dal Far East verso i mercati del Nord Italia e, più in generale, del Centro Europa. L'attivazione del nuovo collegamento - ha concluso Cornetto - ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi di traffico che ci eravamo dati prima dello scoppio della pandemia, incluso quello di avvicinarci alla quota di trasporto via treno del 40%, target sempre più attuale visto il progetto del nostro Gruppo di raggiungere totale decarbonizzazione delle attività entro il 2040".

Il nuovo servizio Vado Express Service si affianca alle altre linee marittime attive presso il Container Terminal con scali settimanali: Ema (collegamento tra il Container Terminal e i porti di New York, Norfolk, Savannah e Charleston negli Stati Uniti), Me2 (Mediterraneo - Medio Oriente e India), VaX (collegamento diretto tra il Container Terminal e il porto del Pireo e servizio feeder L75 (collegamento con altri mercati). Anche gli autotrasportatori diretti a Vado Gateway per le operazioni di carico e scarico dei contenitori destinati al servizio "Vado Express Service" possono velocizzare i tempi di ingresso al terminal e beneficiare di una maggiore flessibilità e autonomia nella gestione degli orari grazie all'app gratuita per mobile "APMT TERMPoint Appointments".