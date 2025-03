Al Picco senza barriere, un nuovo servizio navetta per tifosi con disabilità

Garantire a tutti i tifosi la possibilità di vivere l'emozione del calcio senza ostacoli. Con questo obiettivo nasce "Al Picco senza barriere", un'iniziativa che mette a disposizione delle persone con disabilità un servizio navetta gratuito per raggiungere lo stadio Alberto Picco nelle giornate di gara. Il progetto, frutto della collaborazione tra Spezia Calcio, Life on The Sea e Porto Mirabello, debutta ufficialmente in occasione della sfida contro il Brescia, in programma venerdì sera alle 20:30.

Servizio attivo – La navetta sarà operativa per tutte le prossime partite casalinghe dello Spezia, offrendo ai tifosi con difficoltà motorie un trasporto sicuro e organizzato. Il punto di ritrovo è situato presso l'accesso del parcheggio di Porto Mirabello, area spaziosa e facilmente accessibile. Da qui, il personale dell'associazione gestirà l'accoglienza e il trasporto fino allo stadio.

Assistenza garantita – Un team di accompagnatori qualificati affiancherà i passeggeri durante il tragitto, assicurando supporto costante e un viaggio confortevole. L'arrivo è previsto in prossimità del passaggio pedonale di Viale Fieschi, nelle vicinanze dell'ascensore esterno del settore Distinti.

Come partecipare – Per usufruire del servizio, è necessario inviare una richiesta di partecipazione entro 48 ore dall'inizio della partita, scrivendo a dao@speziacalcio.com o marco.tarabugi@speziacalcio.com. La mail deve contenere: Numero di targa del veicolo, Carta d'identità della persona disabile e, se disponibile, dell'accompagnatore, Eventuale richiesta di accredito per lo stadio, Certificato di disabilità.

Giorno gara - I partecipanti dovranno raggiungere il punto di ritrovo con il proprio mezzo. Qui un addetto dell'associazione li assisterà nelle fasi di accesso e parcheggio prima di salire sulla navetta. Al termine della partita, il ritrovo per il rientro è previsto nel punto di scarico. In caso di maltempo, i partecipanti verranno accolti sotto il porticato del settore Distinti, nelle vicinanze dell'ascensore, dopo il deflusso degli altri tifosi.

