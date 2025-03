Sanremo: van der Poel fa il bis, vince in volata su un gigantesco Ganna e Pogacar

Mathieu van der Poel ha vinto la sua seconda Milano-Sanremo, bissando il successo del 2023 e oggi come allora al secondo posto si piazza Pippo Ganna, nella spettacolare volata a tre che ha visto coprotagonista Tadej Pogacar. A vincere la volata dei battuti, a 43 secondi, l'australiano Michael Matthews che lo scorso anno era stato bruciato sul traguardo di via Roma da Jasper Philipsen.



I tre si erano staccati dal gruppo sulla Cipressa, dando vita a un finale di gara spettacolare come nella tradizione della Classicissima. Fin dalla penultima salita Pogacar ha provato ad andare via in solitaria, ma l'olandese e l'italiano sono riusciti a non farsi staccare. Il terzetto è arrivato compatto ai piedi del Poggio e anche sull'ultimo strappo il campione del mondo ha provato per tre volte lo scatto vincente, sempre raggiunto da van der Poel che ha tentato addirittura il contropiede. Allo scollinamento Ganna arrivava con una decina di secondi di ritardo, recuperati nella discesa e nel tratto pianeggiante prima della fontana anche grazie al marcamento reciproco di Pogacar e van der Poel.



In via Roma lo sloveno provava a partire, ma la volata di van der Poel era tranciante per quanto Ganna abbia provato fino all'ultimo a superarlo. Un'altra Sanremo da consegnare alla storia, con un podio imperiale e il rammarico per il mancato successo del re della pista, che avrebbe potuto riportare all'Italia un successo che manca dal 2018 quando si era imposto Vincenzo Nibali.



I protagonisti - "Oggi ho dato tutto me stesso, fino alla fine, e la squadra è stata incredibile. Forse non avrei dovuto lasciare van der Poel sul rettilineo finale, ma era una scheggia". Così Pippo Ganna dopo il secondo posto alla Milano-Sanremo. "È stato un onore far parte di questo terzetto, sono due campioni pazzeschi", ha aggiunto il campione azzurro.

"Pogacar e Ganna sono stati due avversari incredibili, ma oggi mi sentivo in una giornata di grazia - ha affermato Mathieu van der Poel - È difficile da credere, ero davvero concentrato sul tentativo di ottenere la vittoria. Sapevo che gli altri due volevano fare uno sprint lungo perché magari pensavano che avrei fatto uno sprint il più breve possibile, quindi credo di averli un po' sorpresi quando mi sono lanciato al cartello dei 300 metri. Mi sentivo abbastanza forte da resistere fino al traguardo ed è stata la tattica giusta"

Le autorità - Ad accogliere gli atleti all’arrivo c’erano anche il vice presidente di Regione Liguria con delega ai Grandi eventi Alessandro Piana e l’assessore al Turismo Luca Lombardi. “La Milano-Sanremo è un evento straordinario che ogni anno porta la grande storia del ciclismo sulle strade della Liguria, attraversando scenari unici del nostro territorio e regalando emozioni a milioni di appassionati. Anche questa edizione ha confermato il fascino e l’imprevedibilità della Classicissima, con una gara avvincente che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo metro. Complimenti a Van der Poel per questa splendida vittoria, conquistata con talento e determinazione su un percorso che ha fatto la storia del ciclismo. Esprimo anche soddisfazione per il secondo posto di Filippo Ganna. Un plauso a tutti i partecipanti, che hanno reso questa Milano-Sanremo una corsa emozionante e spettacolare – ha detto il vice presidente Piana -. Questa edizione ha segnato inoltre un importante momento che aspettavamo da tempo: la prima Milano-Sanremo femminile. Un ulteriore passo avanti che conferma l’impegno nel promuovere e valorizzare lo sport in ogni suo settore e faccio le mie più sentite congratulazioni alla vincitrice, Lorena Wiebes. La Liguria si conferma terra che sa ospitare grandi eventi sportivi e capace di accogliere e valorizzare appuntamenti di prestigio internazionale come la Classicissima. Domani, con la Granfondo Sanremo-Sanremo, anche gli amatori potranno vivere la magia di questa gara e pedalare sulle leggendarie strade del Poggio e della Cipressa, sulle orme dei grandi campioni”.

"Una bella giornata di sport e una bella cartolina per la Liguria e per il Ponente in particolare, grazie alle immagini in diretta della corsa che hanno fatto il giro del mondo. Evviva la Milano-Sanremo, classicissima per eccellenza!", ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

