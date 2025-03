“Campioni di Maglie con Maglie di Campioni”, torna la mostra di pezzi storici

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È stata presentata oggi a Palazzo Tursi la terza edizione di “Campioni di Maglie con Maglie di Campioni”, la mostra che sarà allestita sabato 5 e domenica 6 aprile presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa.

Verranno esposte oltre 100 magliette indossate da alcuni dei più grandi calciatori della storia del Genoa, della Sampdoria e di tanti altri club italiani, europei e mondiali.

Cimeli - "Si parla di pezzi unici, pezzi che raccontano la storia delle nostre società del territorio, di Genoa e di Samp - dichiara Alessandra Bianchi, assessore comunale allo Sport - ma anche delle squadre dilettantistiche e di tutto il mondo. Avremo anche la presenza delle maglie ufficiali di Genoa e Samp del campionato in corso e addirittura anche quella appena presentata dal Genoa come quarta maglia dedicata al Boca Juniors."

Quest’anno, grazie alla collaborazione di tantissimi espositori e collezionisti, verranno esposti cimeli incredibili che hanno segnato un’epoca.

"Invito tutti gli appassionati - aggiunge l'assessore Bianchi - a non lasciarsi sfuggire l’occasione di ammirare dal vivo alcune delle più belle maglie della storia del calcio genovese e internazionale."

Melting Pot - "Le maglie di calcio non sono semplici maglie – spiega l’assessore comunale Mauro Avvenente in rappresentanza di diversi collezionisti ed espositori, oltre che della Pro Loco Pegli APS - ma simboli che racchiudono un immaginario collettivo di valori, storia e tradizioni legate a una città, a una squadra e ai suoi tifosi. Abbiamo il piacere, come nelle edizioni precedenti, di poter esporre maglie sia del Genoa che della Sampdoria, ma soprattutto, anche per coinvolgere il più possibile questo mondo dei collezionisti, ci saranno maglie provenienti da tutto il mondo."

Per esempio la mostra esibirà la maglia della Nazionale del Nepal, maglie che vengono da Benghazi in Libia, maglie dal Sud America, la casacca del millesimo gol di Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, quella indossata da Zico e tante altre.

"La passione per il calcio è una passione che coinvolge tantissime persone - conclude Avvenente - e i collezionisti di maglie si stanno moltiplicando negli ultimi anni."

Vintage - Al Palazzo della Borsa i tifosi rossoblucerchiati potranno ammirare delle autentiche rarità. Dalle maglie del Grifone vestite negli anni ‘60 dalla “Farfalla” Luigi Meroni e da Maurizio “Ramon” Turone alle casacche doriane vestite dai “Gemelli del gol” Gianluca Vialli e Roberto Mancini, un emozionante viaggio nel passato attende i tifosi di Genoa e Samp. Tempi in cui le maglie erano cucite a mano e con inserti in fibre naturali, oggi sostituite da materiali tecnici: pezzi unici che pochi fortunati custodiscono come reliquie.

