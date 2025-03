Spezia battuto in casa, il Brescia vince 1-0: ora la promozione diretta è un miraggio

Uno Spezia con poche idee cade al "Picco" contro il Brescia per 1-0, compromettendo la rincorsa al secondo posto e rischiando di perdere terreno anche per la terza posizione. La gara viene decisa nei primi minuti da Borrelli bravo a sfruttare una uscita errata di Chichizola mentre la squadra ligure non riesce a trovare il pareggio nonostante diverse occasioni. Nel secondo tempo l'espulsione di Cassata complica ulteriormente la situazione.

Formazione iniziale - L'allenatore D'Angelo sceglie di affidarsi a Chichizola in porta, con una difesa a tre formata da Mateju, Wisniewski e Hristov. Sulle fasce spazio a Elia e Reca, mentre Nagy guida il centrocampo affiancato da Bandinelli e Kouda. In attacco la coppia Di Serio-Esposito.

Primo tempo - Dopo appena quattro minuti il Brescia passa in vantaggio: un'uscita imprecisa di Chichizola favorisce il colpo di testa vincente di Borrelli. Lo Spezia prova a reagire e costruisce diverse occasioni. All'11' Esposito non sfrutta un buon assist di Mateju, mentre al 17' una girata di Kouda viene respinta dalla difesa avversaria. Il Brescia sfiora il raddoppio al 27', ma Borrelli calcia addosso a Chichizola. Al 35' Elia spreca una buona opportunità mandando fuori di destro, mentre al 40' un tiro da fuori area di Bandinelli si spegne sul fondo. Nel finale di frazione, Reca è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.

Secondo tempo - D'Angelo effettua due cambi: Bertola e Aurelio sostituiscono Mateju e Reca. Al 7' Kouda tenta la conclusione ma la palla finisce a lato, pochi minuti dopo ci prova Elia senza fortuna. Al 12' Lezzerini nega il pareggio allo Spezia con un intervento su Kouda. D'Angelo inserisce Cassata e Colak al posto di Bandinelli ed Elia. Al 73' la situazione si complica per i liguri: Cassata ferma irregolarmente Bertagnoli lanciato a rete e viene espulso. In inferiorità numerica, lo Spezia sfiora il pareggio ma la difesa del Brescia si difende con ordine sventando ogni pericolo. Nel finale, Lezzerini si oppone ai tentativi di Bertola e Aurelio, mentre Chichizola respinge un'altra occasione per Borrelli all'86'. Nei minuti di recupero, il Brescia spreca ulteriori possibilità per chiudere il match.

Prossimo impegno - Lo Spezia tornerà in campo domenica prossima per un'altra sfida importante contro la Sampdoria, in un match cruciale per restare in corsa nella lotta promozione.

