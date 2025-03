Spezia sconfitto dal Brescia, Melissano sprona la squadra: "Niente drammi, restiamo uniti"

"Fa male perdere 1-0 creando molto in termini di conclusioni e con il 71% di possesso palla, ma i ragazzi hanno sempre dato tutto. Non bisogna fare drammi e restare uniti, abbiamo un obiettivo e un sogno e possiamo raggiungerlo": con queste parole, il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, ha commentato la sconfitta casalinga contro il Brescia, la seconda della stagione.

Errore decisivo – Nel mirino delle critiche è finito Chichizola, colpevole di un errore all’inizio della gara che ha portato al vantaggio della formazione lombarda. Melissano ha difeso il giocatore: "Quando un portiere commette mezzo errore si nota più delle occasioni non sfruttate. Per me è tra i migliori del campionato e l’anno scorso era titolare nel Parma che ha dominato la Serie B. I nostri ragazzi vanno tutelati, serve serenità per raggiungere un traguardo che all’inizio sembrava impensabile".

Prestazioni costanti – Il dirigente ha sottolineato la continuità mostrata dalla squadra: "Le prestazioni non sono mai mancate, forse solo a Bari e in un tempo a Palermo. Per il resto, abbiamo sempre dimostrato il nostro valore, anche quando i tre punti non sono arrivati".

Prossimo impegno – Ora lo Spezia guarda avanti e si concentra sulla prossima sfida casalinga contro la Sampdoria: "Resettiamo e pensiamo alla prossima partita. Dobbiamo affrontarla al massimo, con la stessa ferocia che ci ha contraddistinto fino a oggi e che non è mancata nemmeno contro il Brescia".

Il sostegno dei tifosi – Infine, Melissano ha speso parole per i tifosi, che contro il Brescia sono entrati allo stadio con 8 minuti di ritardo: "Sono un valore aggiunto quando giochiamo in casa e ci danno una grande carica. Oggi hanno deciso di entrare dopo, ma non possiamo pensare di aver perso per questo. Ci hanno sempre sostenuto e con loro in tribuna invece di andare ai cento all’ora andiamo ai centodieci".

