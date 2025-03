D’Angelo carica lo Spezia: "Il finale dev'essere un piacere, abbiamo un traguardo importante"

"Dobbiamo vivere queste otto gare non come un dovere, ma come un piacere. Lo scorso anno l'obiettivo era la salvezza, ora lottiamo per qualcosa di importante e dobbiamo farlo tutti insieme": così Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, ha caricato la sua squadra alla vigilia della sfida contro il Brescia, in programma domani alle 20:30 allo stadio Picco. I liguri, in piena corsa per il secondo posto e per consolidare la posizione playoff, affrontano un avversario impegnato nella lotta per la salvezza.

Formazione – Contro le Rondinelle mancheranno Salvatore Esposito e Duccio Degli Innocenti mentre è disponibile Pio Esposito. Proprio sul partner del capocannoniere della squadra il mister aquilotto non si è sbilanciato: "Ci sono le opzioni Di Serio e Kouda, senza dimenticare Colak e Falcinelli. Vedo come si allenano in settimana e chi mi mette più in difficoltà nella scelta"

Avversario – Il Brescia si presenta alla Spezia con la necessità di fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica: "Sarà una partita difficile, con una squadra che non starà a guardare ma giocherà a viso aperto – ha sottolineato D’Angelo - Lo scorso anno hanno disputato i playoff, ora vivono una stagione diversa, ma questo dimostra quanto sia competitivo il campionato di Serie B”.

Obiettivo – Lo Spezia punta al secondo posto, attualmente occupato dal Pisa, che ha tre punti di vantaggio più due assegnati a tavolino dopo la vittoria sul Cittadella. "C’è ancora tempo per recuperare, ma dobbiamo dare il massimo, a partire dalla sfida di domani".

Ritorno importante – Tra le buone notizie anche il pieno recupero di Salva Ferrer: "È un ragazzo eccezionale, ha superato un momento difficile dal punto di vista della salute e ora sta bene. È alla pari degli altri ed è in grado di giocare".

Centrocampo – Un aspetto su cui D’Angelo è stato interpellato riguarda il contributo offensivo dei centrocampisti, finora poco prolifici. Il tecnico non si mostra preoccupato: "Abbiamo giocatori più portati all’interdizione, ma hanno qualità anche per segnare. Sono convinto che arriverà il loro momento".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.