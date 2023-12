Aggiornato l'elenco degli impianti autorizzati per il riciclaggio delle grandi navi dalla Commissione UE

La Commissione ha aggiornato l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi autorizzati a riciclare le grandi navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE. L’elenco ora contiene 45 impianti di riciclaggio delle navi, di cui 26 cantieri nell’UE, nove in Turchia, sette in Norvegia, tre nel Regno Unito e uno negli Stati Uniti. L’elenco aggiornato rinnova l’inclusione di due cantieri situati in Turchia e uno negli Stati Uniti, oltre ad estendere l’inclusione di un cantiere situato in Finlandia e cinque in Norvegia. Dal nuovo elenco vengono rimossi tre impianti situati rispettivamente in Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia perché non forniscono più servizi di riciclaggio delle navi.

Per prevenire pratiche dannose per l’ambiente, il regolamento UE sul riciclaggio delle navi impone a tutte le grandi navi marittime che navigano sotto bandiera di uno Stato membro dell’UE di utilizzare un impianto di riciclaggio delle navi approvato incluso nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi. Per essere inclusa, una struttura deve soddisfare una serie di requisiti ambientali e di sicurezza. La Commissione aggiorna regolarmente l’elenco sulla base delle valutazioni effettuate dalle autorità nazionali – per le strutture situate nell’UE – o dalla Commissione stessa – per le strutture al di fuori dell’UE che chiedono di essere incluse, ad eccezione di Norvegia e Irlanda del Nord.