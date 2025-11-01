Aggiornata la UNI/PdR 13: novità per la sostenibilità negli edifici

La Prassi di Riferimento UNI/PdR 13, che formalizza in Italia il Protocollo ITACA per la valutazione della sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici, è stata aggiornata nell’edizione 2025. Il documento, sviluppato in collaborazione con ITACA, standardizza la valutazione di edifici residenziali e non residenziali, includendo ora un foglio di calcolo aggiornato per il punteggio finale, la qualità dell’edificio e del sito.

Le principali novità riguardano la Parte 0, con tre nuove appendici:

B : indicazioni per ispettori ed esperti ITACA;

C : raccomandazioni per la valutazione di conformità degli organismi di ispezione;

D: allegato tecnico sulle attività di ispezione in progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici.

Aggiornamenti minori interessano anche le Parti 1 e 2, con modifiche ai valori degli indicatori per rafforzare la valutazione della sostenibilità ambientale. L’edizione 2025 conferma l’impegno verso criteri più chiari, uniformi e sostenibili nel settore delle costruzioni.

