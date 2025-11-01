Aggiornata la UNI/PdR 13: novità per la sostenibilità negli edifici
di R.S.
Aggiornamenti minori interessano anche le Parti 1 e 2, con modifiche ai valori degli indicatori per rafforzare la valutazione della sostenibilità ambientale
La Prassi di Riferimento UNI/PdR 13, che formalizza in Italia il Protocollo ITACA per la valutazione della sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici, è stata aggiornata nell’edizione 2025. Il documento, sviluppato in collaborazione con ITACA, standardizza la valutazione di edifici residenziali e non residenziali, includendo ora un foglio di calcolo aggiornato per il punteggio finale, la qualità dell’edificio e del sito.
Le principali novità riguardano la Parte 0, con tre nuove appendici:
-
B: indicazioni per ispettori ed esperti ITACA;
-
C: raccomandazioni per la valutazione di conformità degli organismi di ispezione;
-
D: allegato tecnico sulle attività di ispezione in progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici.
Aggiornamenti minori interessano anche le Parti 1 e 2, con modifiche ai valori degli indicatori per rafforzare la valutazione della sostenibilità ambientale. L’edizione 2025 conferma l’impegno verso criteri più chiari, uniformi e sostenibili nel settore delle costruzioni.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie