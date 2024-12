Affitti brevi, addio alle key box, la soddisfazione di Valter Pilloni: "Mia intuizione, siamo molto contenti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cara key box, addio! Una circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, inviata il 18 novembre alle prefetture italiane, impone agli host di effettuare il check-in di persona per tutti gli affitti brevi. La misura, applicata immediatamente, vieta l’uso esclusivo di key box o codici di accesso, finora strumenti comuni per la gestione degli arrivi in autonomia. Dunque, un totale stop ai check-in automatizzati negli affitti brevi e l’obbligo di verifica di persona all'accoglienza, per migliorare la sicurezza e prevenire abusi.





Tutto iniziò sotto la Lanterna - Anche a Genova era stato messo sotto la lente d'ingrandimento il problema delle key box ritenute non sicure e anche antiestetiche. Il primo a parlarne in consiglio comunale era stato Valter Pilloni. Una volta appresa la notizia del blocco nazionale alle key box, l'esponente di Vince Genova non ha saputo nascondere una certa soddisfazione per l'intuizione che ha dato il via all'iter per poi arrivare al provvedimento.





L'intuizione - "E' stata una sorpresa anche per me - racconta Pilloni - mentre facevo colazione, scoprire che finalmente queste box diventano fuorilegge e non le vedremo più. E credo che sia sia un passo importante, una cosa giusta e meritevole di una sottolineatura anche in Consiglio Comunale, dove questa mozione che ho presentato è stata poi approvata con i voti della maggioranza".





Identificarsi - Saranno meno contenti i gestori degli affitti brevi, il cui lavoro necessariamente dovrà aumentare, per far fronte al riconoscimento degli ospiti. Ma se per loro l'identificazione sarà motivo di qualche mugugno, per Pilloni invece è davvero ragione di vanto. "Sono un po' identificato come quello che porta le cose originali all'interno del Consiglio comunale: questa era una veramente una cosa originale" gongola il consigliere di Vince Genova.