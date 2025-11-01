Aeroporto Fiumicino festeggia 65 anni con un piano sostenibile da 9 miliardi

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino celebra i suoi 65 anni, confermandosi come principale porta d’accesso all’Italia e miglior aeroporto d’Europa per qualità dei servizi. Dall’inaugurazione nel 1960, lo scalo è diventato un punto di riferimento per innovazione e sostenibilità.

Alessandro Benetton, Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, sottolinea come oltre 3 miliardi di investimenti negli ultimi dieci anni abbiano rafforzato servizi e sostenibilità, mentre l’AD di ADR, Marco Troncone, ha presentato il Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi, autofinanziato, che prevede il riassetto delle piste, nuovi spazi verdi e riduzione dell’impatto acustico sulle aree urbane.

Pierluigi Di Palma, presidente ENAC, ha evidenziato come il settore aereo sia tornato tra i più dinamici del Paese, garantendo mobilità a oltre 200 milioni di passeggeri e puntando su sicurezza, centralità del passeggero e inclusione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.