Aeroporti, ANA inaugura il volo diretto Milano Malpensa - Tokyo Haneda

Un volo diretto per il Giappone da Milano: da oggi, martedì 3 dicembre, All Nippon Airways (ANA) - la più grande compagnia aerea giapponese, insignita da Skytrax del riconoscimento 5-star per undici anni consecutivi – collega l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa a Tokyo Haneda con un volo nonstop operato tre volte a settimana (martedì – giovedì – domenica). Il servizio, effettuato con un aeromobile B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy), atterra allo scalo metropolitano della capitale giapponese la mattina presto, per consentire sia ai viaggiatori d'affari che ai turisti di sfruttare al massimo la giornata. Tokyo Haneda è situato a soli 20 minuti dal centro città e ottimamente collegato alla rete di trasporti di Tokyo. Una volta giunti a destinazione, i passeggeri hanno inoltre la possibilità di continuare il proprio viaggio con un volo in coincidenza verso una delle numerose destinazioni ANA all’interno del Giappone - come ad esempio Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka – o verso altre mete dell’area Asia-Pacifico.

“Siamo davvero felici di iniziare ad operare oggi il nostro primo volo non-stop dall'Italia al Giappone” ha dichiarato Shinichi Inoue, President e CEO di ANA. “Milano è una destinazione chiave a livello europeo sia per quanto riguarda il business che il traffico leisure, e rappresenta una porta d’accesso privilegiata al Bel Paese per i viaggiatori giapponesi. La destinazione Giappone è, d’altro canto, molto popolare fra gli italiani – che sono attualmente il quarto mercato, in Europa, per numero di ingressi nel Paese del Sol Levante*. Il nuovo collegamento sarà sicuramente strumentale anche nel rafforzare le relazioni commerciali e industriali tra Italia e Giappone, già molto solide. Milano è un'importante aggiunta al nostro network europeo in espansione, che integra i nostri servizi già esistenti da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco di Baviera e Vienna per il Giappone, ai quali si aggiungeranno, all’inizio del 2025, anche i voli da Stoccolma e Istanbul. ANA è così la compagnia aerea che offre il network internazionale più esteso in assoluto fra il Giappone e la regione”.

“Con piacere e soddisfazione diamo il benvenuto a Malpensa ad ANA” afferma Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di Sea. “Il vettore è fra le compagnie aeree più prestigiose del mondo e la sua scelta di attivare il volo da Milano Malpensa conferma ulteriormente il forte interesse dell'industria per le potenzialità del bacino di utenza milanese e del Nord Italia. Dopo 14 anni, Malpensa torna ad accogliere la livrea di un vettore giapponese e oggi Tokyo è nuovamente raggiungibile con un volo non-stop, per la prima volta sul grande hub di Haneda. Continuiamo ad aggiungere tasselli importanti al network delle destinazioni di lungo raggio. Quelle asiatiche, nello specifico, sono cresciute del 61%, come volume di passeggeri, nei primi 10 mesi dell’anno e rappresentano il 27% del traffico di lungo raggio da e per Malpensa. Con Tokyo salgono a 27 le destinazioni orientali, ed è anche con il loro contributo che quest’anno il sistema aeroportuale milanese ha accolto il numero record di 33, 2 milioni di passeggeri nei primi dieci mesi dell’anno, in crescita del + 11% rispetto al 2019 ed anche al 2023”.



Operativo del nuovo volo Milano Malpensa – Tokyo Haneda

Orario Frequenza Aeromobile

MXP 10:30 – HND 07:30+ 1

HND 01:05 – MXP 08:30 3 voli a settimana

(mar., gio., dom.) 787-9 (215 posti)

L'orario del volo e l’aeromobile sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le classi di servizio ANA

A bordo dei voli ANA la parola d’ordine è “OMOTENASHI” – termine giapponese che descrive un’attenzione particolare per l’ospite e i suoi desideri prima ancora che questi vengano espressi. In questo modo, i passeggeri hanno la possibilità di immergersi nella cultura nipponica già dal momento in cui salgono a bordo. La classe ANA Business STAGGERED offre sedili completamente reclinabili fully flat-bed con accesso diretto al corridoio, wi-fi gratuito, schermo touch a poltrona da 17 pollici, squisiti menù che propongono una doppia, raffinata proposta di cucina giapponese e internazionale, abbinati ad una selezione di vini e bevande e curati dagli chef THE CONNOISSEURS** e amenity-kit in materiali eco-sostenibili realizzati in collaborazione con AVEDA. I passeggeri che volano in Premium Economy dispongono di maggiore spazio per rilassarsi e distendersi grazie a poltrone più ampie, una reclinazione più profonda, ampio tavolino con luce regolabile, schermo touch a poltrona da 17 pollici e servizio di bevande e dessert come in classe ANA Business STAGGERED. In tutte le cabine, poggia-testa e poggia-piedi sono regolabili, ed è disponibile un programma di intrattenimento con un’eccellente selezione di blockbuster hollywoodiani, ultime uscite giapponesi e titoli internazionali.

Per rimanere connessi in volo, i passeggeri di Business Class avranno a disposizione il servizio Wi-Fi gratuito, mentre chi vola in Premium Economy ed Economy Class potrà inviare messaggi di testo gratuiti.

ANA, Compagnia aerea Premium

ANA è oggi la più grande compagnia aerea in Giappone. Premiata da SKYTRAX con il punteggio 5-Star ogni anno a partire dal 2013, ANA figura tre le World’s Most Admired companies designate da Fortune e si posiziona come compagnia premium che offre servizi di altissima qualità ai suoi passeggeri, cercando sempre di superare le loro aspettative. Con una flotta di 236*** aeromobili, ANA serve 50 destinazioni domestiche e 36 internazionali. Il programma di sostenibilità aziendale ANA Future Promise comprende una serie di iniziative di rispetto ambientale, inclusa la riduzione del tasso di smaltimento delle risorse e quella del 50% di rifiuti alimentari, con l’obiettivo di arrivare alle Emissioni Zero entro il 2050.

Destinazione Giappone – anche d’inverno

Paese dalla cultura millenaria, il Giappone offre ai suoi visitatori una varietà di esperienze uniche – dal fascino di una metropoli all’avanguardia come Tokyo alla magnificenza dei templi shintoisti e delle città imperiali – anche durante il periodo invernale. La stagione più fredda offre ottime opportunità per sciare sulla neve polverosa della penisola di Hokkaido, ma anche di scoprire città e destinazioni turistiche meno affollate, partecipare ai Festival della neve di Sapporo o a quello dei sentieri luminosi di Otaru, concedersi pause di benessere nelle destinazioni termali in montagna e – non da ultimo – avvistare chiaramente il monte Fuji, grazie all’aria limpida e fredda. Anche d’inverno, il Giappone inizia con ANA.

