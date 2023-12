Acquistate due nuove navi giapponesi, da Nova marine Carriers

Due nuove navi per il gruppo Nova Marine Carriers di Lugano, che fa capo alle famiglie Bolfo Gozzi e Romeo. È stato infatti finalizzato l’acquisto in Giappone della “Sider Ambos”, così è stata ribattezzata una bulk carrier da 20.000 tonnellate dwt, costruita nel 2017, particolarmente adatta ai traffici di acciaio e gesso in cui è impegnata Nova Marine.

A pochi giorni di distanza è entrata a far parte della flotta anche una seconda unità, da 38.000 tonnellate dwt, costruita nel 2012 da Imabari Shipbuilding, ancora in Giappone, che è stata rinominata “Sider Pera” e che opererà anche nell’ambito dell’intesa di collaborazione con il gruppo greco Halkidon. Entrambe le nuove navi sono già in rotta verso l’Europa pronte per entrare in servizio per Nova Marine Carriers.