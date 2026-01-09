Acquario e Città dei Ragazzi: il bilancio di un 2025 con il vento in poppa

Un 2025 di successi per l’Acquario di Genova e la Città dei Ragazzi, che chiudono l’anno con numeri in crescita e una programmazione sempre più rivolta alla qualità dell’esperienza dei visitatori. A Telenord, il tema è stato approfondito con Roberta Parodi, responsabile qualità esperienza di visita, che ha tracciato un bilancio delle attività e dei risultati ottenuti.





Parodi ha evidenziato come l’attenzione alla fruizione dei percorsi didattici e interattivi, insieme a iniziative culturali e di intrattenimento, abbia contribuito ad attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato. La combinazione di tecnologia, educazione e divertimento ha permesso di valorizzare l’offerta e migliorare la soddisfazione dei visitatori, consolidando Acquario e Città dei Ragazzi come punti di riferimento per famiglie, scuole e turisti.





Il 2025 è stato anche l’anno di nuovi progetti e collaborazioni, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla divulgazione scientifica, confermando il ruolo di queste strutture come luoghi di apprendimento e scoperta. Grazie a un’organizzazione attenta e a percorsi innovativi, l’obiettivo per il futuro resta quello di mantenere elevati standard di qualità, ampliando ulteriormente l’offerta e continuando a garantire esperienze coinvolgenti e formative per tutti.

