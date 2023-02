Accordo con Bper Banca, First Cisl Liguria: "Salgono a 24 gli sportelli del Banco Desio nella nostra regione"

“Nonostante la delicatezza e la particolarità di questa trattativa di armonizzazione sulla contrattazione integrativa, conseguente all'intesa tra Bper e Banco Desio riguardante la cessione a quest'ultimo di 48 sportelli a livello nazionale (40 Bper Banca/ex Carige e 8 Banco di Sardegna), non possiamo che esprimere soddisfazione per l'accordo raggiunto da parte di First Cisl e delle altre Organizzazioni Sindacali nella tarda serata di ieri" lo spiegano in una nota Fabrizio Mattioli segretario responsabile First Cisl Liguria e Matteo Muzio - First Cisl, componente segreteria Gruppo Bper Banca. Salgono a 24 gli sportelli del Banco Desio in Liguria.

È stata trovata dunque una soluzione positiva per tutti i 250 dipendenti coinvolti: “Abbiamo ottenuto il mantenimento di diverse importanti norme e trattamenti economici/indennità già in vigore. L'accordo ripone poi particolare attenzione anche al tema della previdenza complementare, alla salvaguardia dei percorsi professionali già previsti, alla tutela dei lavoratori da fenomeni di mobilità territoriale, alla copertura sanitaria nonché alla formazione. Riteniamo inoltre che l'accordo sindacale raggiunto possa anche costituire una potenziale base concreta per il prosieguo, al fine di agevolare, tramite prossimi confronti, un ulteriore miglioramento della contrattazione integrativa aziendale a beneficio di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori di Banco Desio. In tale ottica First Cisl, anche in forza della rappresentatività e della rilevanza rivestita nell'ambito delle relazioni sindacali all'interno di Banco Desio, continuerà con impegno ad occuparsi delle vicende di lavoratrici e lavoratori di questa banca”, concludono Mattioli e Muzio