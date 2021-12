A10, chiuso il tratto da Sanremo e Arma di Taggia

di Redazione

Un mezzo pesante ha preso fuoco questa mattina all'alba. Per fortuna l'autista è riuscito a lasciare in tempo il mezzo

Problemi questa mattina sulla A10 Genova Ventimiglia a causa di un tir che ha preso fuoco. Il fatto è accaduto popco prima delle 7 al chilometro 130 in direzione di Savona tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia.

Il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco mentre viaggiava. L'autista si è accorto in tempo di cosa stava accadendo e per fortuna è riuscito a lasciare il mezzo in tempo. Ha quindi immediatamente chiamato i soccorsi che sono giunti sul posto dopo una decina di miniuti.

Per permettere ai vigili del fuoco di operare in sicurezza il tratto di strada è stato chiuso in entrambe le direzioni.