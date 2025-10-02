A Capo Nord in bici: l'avventura lunga 4mila km di Gianluca Arata, cicloamatore rapallese della ASD Geo Davidson
di Stefano Rissetto
Gianluca Arata, cicloamatore 57enne di Rapallo, dirigente della benemerita ASD Geo Davidson, racconta la partecipazione all'edizione 2025 della North Cape 4000, una pedalata di 4mila km da Rovereto a Capo Nord in 19 giorni attraverso 8 Nazioni.
Tags:rapallo geo davidson arata
