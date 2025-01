A Brescia il futuro del car-sharing: guida autonoma per la mobilità sostenibile

Un’auto che si muove da sola verso il cliente, che permette di guidare fino a destinazione e poi continua autonomamente il suo percorso. Questo è il futuro del car-sharing, inaugurato a Brescia grazie a una Fiat 500 elettrica che ha percorso il suo primo chilometro a guida autonoma, segnando un passo innovativo nella mobilità urbana sostenibile, come riporta Ferpress.

Progetto – A2A, Politecnico di Milano e il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) hanno presentato un progetto unico in Italia. Obiettivo: combinare guida autonoma e auto elettriche per ridurre il traffico cittadino e favorire la decarbonizzazione.

Innovazione – La sperimentazione prevede test su strade pubbliche per analizzare l’interazione dei veicoli autonomi con la complessità del traffico urbano. Una control room dedicata monitorerà le operazioni in tempo reale, mentre un supervisore a bordo garantirà la sicurezza.

Ricarica wireless – Il progetto include lo sviluppo di un sistema di ricarica wireless per veicoli elettrici, eliminando la necessità di interventi manuali anche durante la fase di rifornimento energetico.

Dichiarazioni – “Questo progetto rappresenta un passo importante verso la mobilità urbana del futuro,” ha spiegato Renato Mazzoncini, AD di A2A, evidenziando l’impegno per la neutralità climatica. La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha sottolineato come la città continui a essere un modello per la sostenibilità: “Questa innovazione è una leva straordinaria per la candidatura di Brescia a Green Capital europea.”

Prospettive – La sperimentazione si concluderà entro novembre 2025 e promette di rivoluzionare il concetto di car-sharing, rendendo il servizio più pratico e sostenibile per cittadini e operatori.

