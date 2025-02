Elezioni a Genova, Cristina Lodi (Azione) promuove Silvia Salis: "Ha grinta, determinazione e una visione che ci rispecchia"

Azione, dopo il congresso nazionale, ha deciso di appoggiare Silvia Salis per la corsa alla carica di sindaco di Genova. La scelta arriva dopo un lungo periodo di discussione e trattative, in cui il partito ha mantenuto una posizione di indipendenza dalla coalizione del centrosinistra. Cristina Lodi, segretaria regionale del partito, spiega i motivi di questa scelta, sottolineando il ruolo strategico del nome del candidato e la convergenza su temi programmatici fondamentali per la città.

Silvia Salis come punto di convergenza - La scelta di sostenere Silvia Salis è stata fatta dopo un lungo processo di riflessione. Sebbene non sia una politica di carriera, Salis secondo il centrosinistra ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per un ruolo così importante, grazie al suo impegno civico e alla sua esperienza nel mondo dello sport. "Silvia ha la grinta, la determinazione e una visione che rispecchia i nostri valori", ha dichiarato Lodi, aggiungendo che la Salis è riuscita a ottenere l’approvazione anche di forze politiche che non sono tradizionalmente allineate con il centrosinistra.

L'importanza della candidatura civica - Nonostante il suo profilo civico, Salis è riuscita a parlare a tutti i partiti della coalizione, mettendo in evidenza, secondo la segretaria di Azione, la sua capacità di interpretare le esigenze di una città complessa come Genova. Lodi ha voluto sottolineare che la politica oggi non può essere solo una questione di appartenenza a un partito, ma deve guardare al bene della "polis" in senso più ampio. "Non è solo una questione di ideologia, ma di capacità di dare risposte concrete ai cittadini", ha dichiarato. In questo senso, la sua esperienza con il Coni e il suo impegno per lo sport sono stati visti come un esempio di come si possa fare politica con un approccio pratico, attento alle persone.

La sfida con il centrodestra e l’importanza della coalizione - Lodi ha anche riflettuto sulla polarizzazione politica che sta caratterizzando queste elezioni, con due grandi schieramenti contrapposti. Il centrodestra ha già scelto il suo candidato civico, e il compito del centrosinistra sarà quello di offrire una proposta che possa attrarre anche gli elettori più moderati. "L’importante è che il nostro messaggio arrivi in modo chiaro, puntando su un programma che non lasci indietro nessuno", ha sottolineato Lodi, facendo riferimento alla necessità di coniugare lo sviluppo economico con la sostenibilità sociale.

Un percorso di crescita per il partito - Sebbene Azione abbia riconosciuto il suo risultato alle ultime elezioni regionali, con un buon afflusso di voti a Genova, Lodi ha affermato che il partito deve continuare a riflettere sulle proprie scelte politiche e sulle strategie per il futuro. "Bisogna farsi delle domande, ma siamo determinati a continuare a crescere e a lavorare per migliorare la nostra offerta politica", ha aggiunto. La sfida ora è quella di proporre un programma che si distingua, mantenendo un approccio riformista e civico.

La campagna elettorale di Azione - Guardando al futuro, Lodi ha anticipato alcuni temi che saranno centrali nella campagna elettorale del partito: sviluppo infrastrutturale, welfare e attenzione alle necessità quotidiane dei cittadini. "Le grandi opere devono essere fatte, ma devono rispettare le persone", ha spiegato. In un contesto politico che si fa sempre più competitivo, Azione punta a farsi spazio come forza capace di offrire soluzioni concrete e in grado di attrarre un ampio spettro di elettori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.