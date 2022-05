8 maggio, è la Giornata della Croce Rossa: premiati 15 volontari intervenuti dopo il crollo del Morandi

di Marco Innocenti

Volontari in piazza anche a Genova. La presidente Bonelli: "Dopo due anni di covid, per noi è un po' un ritorno alla nostra vita in comunità"

Domenica 08 Maggio 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn