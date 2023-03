Blitz di Bucci a Roma: "Da Abodi apertura sugli Europei e via libera al Palasport a Cornigliano"

“Sono contento dell’accoglienza del Ministro Abodi, è stato un incontro molto interessante. siamo rimasti impressionati positivamente dal supporto che il Ministro ha voluto darci sui tanti progetti in ambito sportivo che la città ha messo in cantiere”. Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, poco prima di rientrare in città dal vertice tenuto a Roma insieme al vice sindaco e assessore al bilancio Pietro Piciocchi e all'assessore allo sport Alessandra Bianchi con il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Una "missione" in vista degli Europei di calcio del 2032 in Italia, che Genova vuole ospitare allo stadio "Luigi Ferraris", che sarà sottoposto ad una profonda ristrutturazione ed il cui costo oscillerà tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Un investimento sostenuto da Genoa e Sampdoria con il pieno appoggio dell'amministrazione comunale.

Il sindaco ed i suo assessori hanno presentato l'intero "sistema Genova", ovvero come la città si sta attrezzando, sul piano dei trasporti e dell'accoglienza, per ospitare questo grande evento internazionale. Il capoluogo ligure nel 2024 sarà anche capitale europea dello sport, iniziativa che ha ricevuto il pieno consenso del Ministro Abodi. Nei prossimi giorni il Comune invierà l'elenco completo degli eventi in programma ed Abodi farà sapere quali saranno quelli finanziati dal Governo.

Sul tavolo del confronto anche The Ocean Race, la regata velica con equipaggio più importante al mondo che per la prima volta arriverà nel Mediterraneo ed in Italia proprio a Genova dal 24 giugno al 2 luglio. Abodi ha garantito la sua presenza nell'Ocean Live Park che sarà allestito al nuovo Waterfront di Levante.

Dall'incontro a Roma è scaturita anche la volontà di realizzare il progetto del nuovo palasport a Villa Bombrini, a Genova Cornigliano. L'impianto, costruito attraverso un projet financing, sarà dotato di una pista di atletica leggera abilitata per le grandi competizioni internazionali indoor. E quando il palazzetto sarà pronto la Fidal, Federazione di atletica leggera, aprirà un nuova sede nazionale a Genova.

La delegazione genovese, rappresentata ai suoi massimi livelli dal sindaco Bucci, era l'unica presente oggi al Ministero.