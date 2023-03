4 marzo, Giornata mondiale contro l'HPV: riparte la campagna di vaccinazione di Regione Liguria

Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale di lotta al papilloma virus HPV, in occasione Regione Liguria ha avviato una campagna di sensibilizzazione sull'argomento e di prevenzione. Parte così l'invito a vaccinarsi con l'obiettivo "di raggiungere almeno il 95 per cento di dodicenni vaccinate perché nove tumori anogenitali su dieci possono essere prevenuti" come ha spiegato il direttore dell'unità operativa Igiene Ospedale Policlinico San Martino Giancarlo Icardi. "Quella di oggi è una vera e propria ripartenza dopo la pandemia - ha aggiunto Icardi -. Portiamo avanti un messaggio che interessa tutto il mondo tanto che l'Oms punta a raggiungere il 90 % di tasso di vaccinazione per le ragazze sotto i quindici anni entro il 2030". I dati liguri sono comunque confortanti rispetto a quelli nazionali: la copertura vaccinale nelle ragazze che hanno compiuto 12 anni nell'anno 2021 in Liguria è al 39,41% rispetto al dato nazionale del 32,22%. Per le tredicenni si sale al 64,42% rispetto ad un dato nazionale del 53,53 %. Nel mondo 694.000 persone ogni anno sviluppano tumori HPV-correlati, di questi 570.000 sono nuovi casi di tumore della cervice uterina e in Italia si stima che ogni anno vi siano oltre 2.500 casi di neoplasia del collo dell'utero risultando così il 5° tumore per frequenza in donne con più di 50 anni. L'infezione da HPV può condurre allo sviluppo di altri tumori non solo dell'apparato genitale femminile e maschile ma anche del distretto testa-collo (orofaringe), con oltre 500 casi all'anno nel nostro Paese. HPV causa, inoltre, lesioni benigne ma dal notevole impatto sulla qualità della vita e l'intervento preventivo più efficace per ridurre il rischio di sviluppare questi tumori è rappresentato dalla vaccinazione. Ad invitare i giovani a vaccinarsi anche il presidente della regione Liguria Giovanni Toti: "Ci tenevo a sottolineare l'importanza della prevenzione e lo sforzo della nostra regione per sensibilizzare sull'argomento. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita ai nostri cittadini".