3° Forum Energia, Colla (Axpo Italia): "“Il GNL è un combustibile di transizione, ma siamo già pronti per il bio-GNL”

“Axpo sta continuando a investire sul GNL e sui progetti legati al rifornimento nei porti italiani. È un’attività che già svolgiamo concretamente a Genova, dove da dicembre operiamo su base giornaliera con i traghetti GNV. Questa esperienza rappresenta per noi un punto di partenza per portare il nostro know-how anche in altri porti italiani”.

Lo ha dichiarato Nicole Colla, spiegando che la società sta lavorando attivamente all’evoluzione del quadro regolatorio necessario per ampliare le operazioni di bunkeraggio.

“Stiamo collaborando per arrivare a regolamenti portuali che consentano le operazioni anche a Napoli e Civitavecchia, ma non solo. L’obiettivo di Axpo è continuare a sviluppare questa attività, consapevoli che il GNL rappresenti oggi un combustibile di transizione”.

Colla ha sottolineato come il settore sia destinato a evolversi ulteriormente nei prossimi anni verso carburanti alternativi con minori emissioni.

“Sappiamo che il percorso della transizione energetica richiederà nuove soluzioni e carburanti ancora più efficienti dal punto di vista ambientale. In questo senso siamo già pronti anche per il bio-GNL, che oggi sconta ancora una domanda limitata”.

Infine, ha ricordato che Axpo ha già effettuato alcune operazioni utilizzando bio-GNL tra dicembre e febbraio: “Abbiamo già realizzato diverse operazioni e intendiamo continuare in questa direzione, accompagnando l’evoluzione sostenibile del trasporto marittimo”.

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