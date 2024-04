25 aprile, il presidente Toti: "Solidarietà ai rappresentanti della brigata ebraica"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vorrei portare la mia solidarietà a tutte le comunità ebraiche, a chi rappresenta la Brigata ebraica e la più ferma condanna a coloro che non hanno onorato anche quei combattenti della libertà e un popolo che combatte per la libertà oggi". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Genova a margine delle celebrazioni per il 79/mo anniversario dalla Liberazione commenta i momenti di tensione tra Brigata ebraica e pro Palestina a Roma.

"Credo che una nazione progressista come l'Italia non possa schierarsi dalla parte di chi costringe le donne al velo, - dichiara Toti - perseguita gli omosessuali, non lascia libertà democratiche di voto, ma debba stare con chi invece rappresenta in qualsiasi angolo del mondo la libertà e l'uguaglianza dei diritti, questo oggi in Italia non è accaduto".