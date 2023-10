Yacht "fantasma", un giallo dal Lazio alla Liguria: passeggeri sbarcati a Genova e poi scomparsi

Continua il giallo dello yacht arenato sulla spiaggia di Fregene, nel Lazio il 22 ottobre, i passeggeri sono scomparsi abbandonando l'imbarcazione alla deriva. Dalle verifiche condotte dalla capitaneria di porto è emerso che i tre passeggeri siano stati recuperati da un traghetto diretto a Genova la settimana scorsa.

Il nome della barca è "Carpe Diem", a bordo la capitaneria di porto di Roma ha trovato documenti e scontrini che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti della barca immatricolata in Francia. Pare che i passeggeri abbiano lanciato un messaggio di soccorso dovuto con molta probabilità a un'avaria e di conseguenza sono stati salvati dal traghetto M/T Excelsior, partito da Palermo che li ha recuperati a 70 miglia al largo di Anzio, per poi farli scendere al porto di Genova. Fino a qui tutto nella norma, se non che rimane il mistero sul motivo della richiesta di soccorso e sul perché non abbiamo segnalato la presenza della barca a largo.

Ora il sospetto è che i tre naufraghi, di origini straniere siano trafficanti fuggiti via mare e adesso ricercati tra Francia e Croazia. A questo punto i tre dovranno essere interrogati sull'accaduto che rimane curioso.

Indubbiamente sono molte le perplessità legate a questo caso, perché hanno fatto perdere le loro tracce? E per quale motivo non si sono preoccupati dello yacht che ha un valore non indifferente. L'ipotesi più plausibile potrebbe essere che tra la rotta Sicilia-Liguria o la Costa Azzurra, dove si sospetta dovessero approdare prima dell’avaria, trasportassero qualcosa di illecito, che potrebbe essere droga o altro materiale di contrabbando.

Quello che è certo è che gli inquirenti andranno infondo a questa storia per capire la dinamica. Per il momento si sa con certezza che i tre naufraghi sono croati, informazione recuperata dai documenti dopo il soccorso, e che sarebbero sbarcati a Genova la sera del 15 ottobre intorno alle 20 e 45, quindi 10 giorni fa, mentre l’insabbiamento dello yacht è avvenuto solo poche ore fa, questo indica che ha navigato solo e incustodito per giorni, costituendo un pericolo per tutti i naviganti.