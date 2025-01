Visita alla culla della vita al Galliera di Genova, trovarla è facile

Ogni anno in Italia, scrive la Società Italiana di Neonatologia, vengono abbandonati 3 mila neonati, 300 dei quali in ospedale. Nel 73% dei casi si tratta di mamme italiane, nel 27% donne immigrate.

Genova - L'ultimo caso, quello del bimbo trovato morto nella culla della vita della chiesa di San Giovanni, a Bari, stringe duramente il cuore. Mesi fa sono andato a cercare la culla della vita dell'ospedale Galliera, a Carignano, per capire se una povera mamma, disperata, possa riuscire facilmente a trovare il luogo in cui lasciare il suo bimbo. Per fortuna è facile: c'è un grande cartello sul muro di cinta del pronto Soccorso, e il cancello di ferro si apre subito.

Com'è - C'è una stanza a vetri, basta tirarli e spunta la culla, ospitale, calda (37 gradi) che appena avverte il peso del bimbo fa scattare l'allarme. A Bari purtroppo, non è successo.

Non solo Galliera - La stessa cosa accade all'ospedale Villa Scassi a Sampierdarena, vicino alla Cappella; e poi ancora, in Liguria, a Sestri Levante, Ceriale e Albenga. Funzionano, in Italia, dagli anni duemila 60 culle. Non esistono in Calabria, Friuli, Sardegna, Molise e Trentino. In Lombardia ce be sono 11.

La legge - In Italia è consentito alla alla mamma di abbandonare in totale anonimato il figlio che non vuole tenere: nel Medioevo c'erano le ruote degli esposti alle porte dei conventi. Cilindri che giravano, con dentro il neonato. Esposti perché i bimbi venivano davvero esposti in piazza, per essere adottati. Nel 1923 il Fascismo le chiuse. Sono rinate nel 1992. In Liguria, nel 2007.

Un caso genovee - Il 27 luglio del 2021, alle dieci di sera, era suonato l'allarme della Culla di Sampierdarena. L'infermiera era corsa col cuore in gola: nella culla c'era un fagottino rosa di 5 giorni. Accanto quattro pannolini e un biglietto: "Mi chiamo Anna". A luglio, Anna (proprio quella bimba), una testa di riccioli neri, compirà 4 anni. Vive felice, a Genova, con i suoi nuovi genitori.

