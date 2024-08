Virtus Entella, presidente Gozzi: "La C ormai è una B2, fiducioso per un buon campionato"

Nel corso della Steel Cup, andata in scena nella giornata di ieri allo stadio Lino Turina di Salò, è intervenuto anche il numero 1 biancoceleste Antonio Gozzi. Il presidente dell’Entella si è soffermato sia sul rapporto di forte amicizia che lo lega alla famiglia Pasini, sia sull’inizio della stagione sportiva.

“Tra me è Beppe Pasini - dice Gozzi ai media ufficiali - c’è un’amicizia che definirei fraterna, nata ormai 30 anni fa. La Steel Cup è diventata ormai un appuntamento fisso della nostra estate e siamo felici di essere presenti anche quest’anno. Veniamo sempre molto volentieri a giocare al Turina per stare con i nostri amici bresciani. Noi, infatti, ci sentiamo bresciani dal punto di vista industriale ed economico e, per questo motivo, giocare a Salò per noi è un po’ come giocare a casa. La Feralpi è un esempio virtuoso di sostenibilità e di sensibilità sociale per tutto il nostro mondo. La guardiamo con ammirazione, ed essere qui il giorno in cui si festeggiano i 100 anni dalla nascita del fondatore della Feralpi, e avere la fortuna di vincere questa coppa è qualche cosa che porterò nel cuore per molto tempo. Ho promesso che sarò presente anche i prossimi anni per celebrare questo bel momento di amicizia e di sport. Sono contento che sia presente anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani che sta facendo un ottimo lavoro, dando una visibilità al torneo come non era mai accaduto in passato".

"Chiaramente oltre all’aspetto sentimentale - prosegue - questo ogni anno è un bellissimo test per avvicinarci ai primi impegni ufficiali della nuova stagione. Sia noi che la Feralpi abbiamo terminato il ritiro e questa partita è una bella occasione per mettere benzina nelle gambe in vista della Coppa Italia e del campionato. Noi abbiamo cercato di costruire una squadra competitiva. Siamo reduci da un anno brutto, certamente al di sotto delle nostre aspettative e possibilità. Ho seguito la squadra in ritiro e le prime uscite mi hanno fatto una buona impressione e certamente potersi confrontare contro una squadra come la Feralpi che viene dalla serie B è importante e significativo“.

Il presidente Gozzi, infine, si è soffermato sull’imminente inizio della nuova stagione, commentando anche il girone B, quello in cui giocherà l’Entella. “Questi gironi di serie C stanno diventando sempre di più delle vere e proprie B2, basti pensare alle piazze che affronteremo quest’anno: dalla Spal al Pescara, passando per la Ternana, l’Ascoli e il Perugia. Questo certamente testimonia la crescita del calcio professionistico, soprattutto in città dove ci sono imprenditori serie e capaci di portare avanti importanti progetti sportivi, ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticarci che il calcio in Italia non è più business e per questo ha sempre più bisogno di riforme”.